SulAmérica assina compromisso de equidade de gênero

Neste mês, a SulAmérica comemora a assinatura do compromisso do Movimento Elas Lideram 2030, promovido pelo Pacto Global da ONU. A iniciativa tem como objetivo reunir empresas que se preocupam com a paridade de gênero na alta liderança e desejam aumentar a participação feminina nos negócios dentro de oito anos.

Por meio da assinatura do compromisso, a seguradora reforça a busca por equidade de gênero na companhia e se compromete a ter 50% de mulheres em cargos de alta liderança no período. Hoje, conta com 42%.

O compromisso é parte das ações realizadas pelo programa de Inclusão e Diversidade da empresa, que completa, neste mês, um ano de atuação. Ao longo desse período, a companhia estruturou e consolidou diversas ações internas para garantir que a jornada das pessoas colaboradoras seja cada vez mais inclusiva. Esse cuidado também foi colocado em prática na forma de comunicação de processos seletivos, treinamentos e com os diversos pontos de contato da SulAmérica.

“O programa de Inclusão e Diversidade atua para que a inclusão se consolide como parte do modo de agir da empresa. Por meio das ações que estão sendo trabalhadas internamente queremos reforçar a educação para os temas prioritários nessa agenda e colocar em prática iniciativas que tornem a companhia cada vez mais inclusiva e diversa”, comenta Patrícia Coimbra, vice-presidente de Capital Humano, Sustentabilidade e Marketing da seguradora.

Jornada de Inclusão e Diversidade

Nos últimos anos, a SulAmérica tem colocado em prática diversas iniciativas com o objetivo de promover um ambiente de trabalho mais diverso e inclusivo para seus mais de 4 mil colaboradores e colaboradoras. Ações como jornada de trabalho flexível, salas de amamentação, licença familiar que vai além do programa empresa-cidadã, concedendo 180 dias para cuidadoras(es) de primeiro nível e 40 dias (20 a mais do previsto) para cuidadores(as) de segundo nível, treinamentos para as lideranças sobre variados temas da pauta de inclusão e diversidade como, por exemplo, vieses inconscientes, além de processos de atração, seleção e contratação de profissionais de grupos minorizados fazem parte das iniciativas da empresa.

O primeiro ano do programa de Inclusão e Diversidade da SulAmérica marca a estruturação de diversas outras ações para garantir que o tema seja reforçado em todas as frentes. Durante esse período, a empresa promoveu treinamentos e sensibilizações com aprofundamentos no assunto para os diversos níveis da liderança, bem como para toda sua força de trabalho. Atualmente, conta com Grupos de Polinização que atuam na Equidade de Gênero, Raça e Etnia, LGBTI+, Pessoas com Deficiência e Gerações. Esses grupos garantem a execução e ações relacionadas aos temas.

Em 2022, a SulAmérica foi reconhecida pelo comprometimento com a equidade de gênero pelo índice da Bloomberg (GEI – Bloomberg Gender Equality Index), que avalia a transparência e o desempenho da companhia em 5 pilares: liderança feminina e pipeline de talentos, ignualdade salarial e paridade de remuneração entre gêneros, cultura inclusiva, políticas contra assédio sexual e marca pró-mulher. Essa evolução foi reconhecida também pelo mercado financeiro, uma vez que a companhia foi incluída no fundo de índices ELAS11, lançado em março de 2022, ETF que monitora 350 empresas listadas na bolsa brasileira, identificando aquelas com melhores índices de presença feminina no Conselho de Administração, Conselho Fiscal, Diretoria, Comitê de Auditoria, dentre outros comitês.

N.F.

Revista Apólice