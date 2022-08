Suhai lança campanha para democratizar o seguro automotivo

Com o objetivo de levar o seguro para cada vez mais brasileiros, a Suhai Seguradora divulgou sua campanha de marca, que tem o objetivo de contar que sim, existe seguro para todo mundo. Atualmente, cerca de 70% dos carros que circulam pelo Brasil, 97% das motos e 83% dos caminhões não possuem seguro. Os principais motivos são os altos preços e falta de aceitação.

Existe uma situação que também se repete, de pessoas que não encontram planos de seguro para seus carros, normalmente quando eles já estão rondando nas ruas por mais de seis anos. Há também a crença de que o seguro de moto é caro e que também tem preços elevados para quem trabalha com o veículo. Sendo uma seguradora que tem entre seus valores e objetivos de atuação a real e verdadeira democratização do acesso ao seguro para toda a população, é que a Suhai Seguradora, em conjunto com a agência Fábrica, criou a campanha “sim pra você”.

“Essa é a ‘Suhai com S de SIM’ e ‘SIM pra você’ que deseja proteger a sua conquista de uma forma que seja possível dentro de sua realidade atual de mercado. Na companhia, é possível fazer seguro de carro usado, de carro de coleção, carro blindado, moto de alta, média ou baixa cilindrada e das elétricas. Aceitamos motos que são utilizadas nos serviços de entregas, carros utilizados para corridas de aplicativos, Vans e VUC (veículos urbanos de carga). Esse é o nosso sim, é um sim para todos”, comenta Janaina Iziquiel, diretora de marketing da seguradora.

A empresa oferece coberturas como roubo e furto, perda total por colisão e danos e a cobertura de terceiro, com preço justo e sempre atenta à experiência do cliente. Prova disso é que ano após ano tem sido indicada ao Prêmio ReclameAqui, que valoriza empresas que prezam pela excelência no atendimento ao cliente e na rapidez na solução do problema, quando ele ocorre.

A campanha tem a sua divulgação dividida em etapas, contemplando shoppings, emissoras de rádio e TV, mídia Out Of Home e uma atuação também no digital, começando por São Paulo e pela região Nordeste. Um dos pontos mais marcantes dessa nova fase é o vídeo manifesto da Suhai, pensado e criado a partir da visão do consumidor justamente para ser o norte que vai guiar os princípios da marca para o presente e o futuro e onde é explicado o motor da campanha: o sim para você.

Segundo a executiva de marketing, “o nosso propósito como marca nasceu da necessidade do consumidor, e a nossa campanha não poderia ser diferente. Assim como nossas ações a nossa campanha nasce a partir da visão do consumidor, acreditamos que apenas com a verdade do consumidor a marca consegue uma conexão genuína com seu público. Aqui na Suhai não pedimos confiança, nós confiamos nas pessoas e abrimos nossas portas para receber todos de uma forma que todos possam encontrar um seguro para seu veículo”.

N.F.

Revista Apólice