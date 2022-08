SmartLoad lança solução para otimizar gerenciamento de riscos

Atualmente no Brasil, o transporte rodoviário responde por cerca de 60% de toda movimentação de carga no país, com cerca de 250 mil transportadoras e mais de 700 mil motoristas, segundo a ANTT. Somente no último ano, o prejuízo com o roubo dessas mercadorias chegou a R$1,27 bilhão, de acordo com levantamento da NTC&Logística. Motivo pelo qual o gerenciamento de risco no transporte de cargas se tornou estratégia-chave para a sobrevivência de transportadores e embarcadores de todo o Brasil. E também para empresas de tecnologia para seguros, como a insurtech que atua na gestão de mobilidade de cargas, a SmartLoad, que está utilizando alta tecnologia para trazer mais segurança e sustentabilidade para essa etapa essencial na jornada de transporte.

O SmartDriver, mais recente lançamento da empresa, é uma solução que torna mais inteligente a forma de analisar perfis de profissionais para o GR. Oferecendo, inicialmente, a etapa de Cadastro e Consulta de motoristas para o transportador, atividade obrigatória no transporte rodoviário de carga, as tecnologias utilizadas pelo SmartDriver (como Machine Learning) começam a ler e aprender o comportamento de cada operação, criando um grande banco de dados inteligente, que visa o aperfeiçoamento da eficiência na etapa de GR do seguro de carga descartando qualquer critério socioeconômico para avaliação.

Para isso, a solução vai além da análise tradicional de dados , que não têm se mostrado eficientes para mitigação de sinistros, como apontam os registros de roubo e apropriação indébita. O SmartDriver otimiza a fase de Cadastro e Consulta com base em dados personalizados de comportamento, legado histórico e expertises de cada motorista.

Para o especialista Sylvio Bispo, CEO cofundador da SmartLoad e executivo com mais de 15 anos de experiência no ramo de seguros de transportes: “Além de garantir mais segurança para os transportadores rodoviários de carga, com o SmartDriver, a SmartLoad pretende, no médio prazo, contribuir com a diminuição dos prejuízos históricos do Brasil, além de mitigar os riscos de que os motoristas sejam vítimas de roubos”.

Por meio de alta tecnologia, o módulo de Gerenciamento de Risco para otimização das relações entre motoristas, seguradoras e transportadores da SmartLoad permitirá que todo o ecossistema trabalhe com maior previsibilidade, olhando para os dados e comportamento dos transportes, a fim mitigar o risco de sinistros e, consequentemente, prejuízos financeiros. “O SmartDriver nasce olhando para uma necessidade do mercado de que é preciso fazer uma análise aprofundada do perfil de cada motorista e dos tipos de mercadorias e de rotas para se obter uma maior inteligência e eficiência na mobilidade de carga do Brasil”, destaca Bispo.

Como funciona

O SmartDriver é uma solução para Transportadores Rodoviários de Carga. Para a realização do Cadastro e Consulta de motoristas mais eficiente, conta com um banco de dados homologado, tecnologia omnichannel, além da alimentação de um rating com a reputação de cada motorista.

As empresas podem visualizar o cadastro e reputação, com acesso ágil às avaliações dos motoristas e liberar viagens nas seguradoras após consulta, procedimento obrigatório e padrão já realizado por transportadores que possuem o seguro com cobertura contra roubo contratado para suas cargas.

N.F.

Revista Apólice