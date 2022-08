Sincor-SP cadastra jovens para oferecer qualificação e vagas de trabalho

O Sincor-SP (Sindicato dos Corretores de Seguros de São Paulo) está recebendo cadastros de jovens que queiram participar de curso técnico profissionalizante gratuito, que irá prepará-los para oportunidades no promissor setor de seguros.

A inscrição faz parte da Campanha “Educação: Um Caminho Seguro”, realizada pela Fenacor (Federação Nacional dos Corretores de Seguros) em parceria com os Sincors dos estados, que está envolvendo corretores de seguros de diversos pontos do Brasil. A ação foi idealizada para amparar crianças e jovens do ensino público em vulnerabilidade educacional, por meio da doação de kits escolares para crianças do ensino fundamental, bem como para criar oportunidades de carreira para jovens do ensino médio, com a disponibilização do curso em parceria com o Programa Amigo do Seguro, da ENS (Escola de Negócios e Seguros).

Boris Ber, presidente do Sincor-SP, ressalta que a qualificação dos profissionais é uma iniciativa ganha-ganha. “Os jovens ganham conhecimento para atuar em um mercado pujante, que cresce mesmo nas crises, e seus currículos são disponibilizados para vagas em corretoras e seguradoras, que recebem um profissional com boa base, mesmo para que seja um cargo inicial”, diz. “Já temos o compromisso de corretores e seguradores em dar esta primeira oportunidade de emprego”.

O link para cadastro de jovens em todo estado de São Paulo está disponível até dia 31 de agosto para estudantes do Ensino Médio da rede pública que busquem uma boa oportunidade profissional e que tenham entre 16 e 20 anos de idade.

Patrícia Paiva, uma das coordenadoras da Campanha no estado de São Paulo, comenta que o trabalho da ENS com o programa Amigo do Seguro é consolidado no setor há mais de uma década e já formou muitos jovens. “É uma oportunidade que pode ser transformadora para muitos. Todos conhecemos algum jovem que precise desta ajuda e deste estímulo. Só por essa indicação já é uma grande ação social”, destaca Patrícia.

O curso é oferecido em formato de EAD e tem duração de 60 horas/aula. O aluno inscrito receberá por e-mail os dados de login e senha para acessar a plataforma de estudos da ENS, podendo estudar nos horários que desejar. A ENS recomenda que o aluno estude de duas a quatro horas por dia, para melhor aproveitamento do conteúdo.

Serão abertas várias turmas online, todas iniciarão em outubro e terminarão em novembro. “O aluno precisa ter um computador com acesso à internet para realizar o curso. Por isso, algumas corretoras estão oferecendo espaço com computador e internet para o jovem realizar o curso, além de um lanche e vale-transporte”, revela Patrícia. “Também há casos em que a corretora propicia uma sala com televisão ligada à internet e vários alunos acompanham as aulas online juntos, no mesmo momento. No final do curso haverá uma prova e para fazer a prova, cada aluno terá que realizar individualmente num computador. Nesse caso, pode-se fazer rodízio do computador e marcar horário diferente para cada aluno fazer a prova usando o computador da corretora”, diz, enfatizando a mobilização da categoria.

O aluno precisa ter no mínimo 70% de acertos para obter aprovação no curso. Será emitido um Certificado de Conclusão de Curso aos aprovados e seus dados constarão num Banco de Currículos, que ficará disponível no Sincor-SP para contratação pelas corretoras, seguradoras e parceiros do setor.

N.F.

Revista Apólice