Seguros Unimed investe em tecnologia com foco em vendas omnichannel

A quarta revolução industrial chegou definitivamente ao mercado de seguros e tem feito as empresas do setor se reinventarem de maneira a oferecer soluções de automação para dentro e para fora das companhias, com o objetivo de melhorar o desempenho junto a corretores parceiros.

A Seguros Unimed, braço segurador e financeiro do Sistema Unimed, tem investido fortemente em soluções tecnológicas como ferramenta de alavancagem de negócios. Desde 2021, já foram contabilizados mais de R$136 milhões destinados à inovação digital. “Enxergamos a seguradora como uma empresa de tecnologia que vende seguros e isso nos dá uma ampla margem para crescimento e inovação”, afirma Wilson Leal, diretor de Mercado e Tecnologia da companhia.

A seguradora utiliza a sinergia entre as áreas comerciais, de tecnologia e de marketing para alavancar vendas nos cinco segmentos de atuação (Saúde, Odontologia, Vida, Previdência e Ramos Elementares). Por isso, criou, recentemente, a diretoria de Mercado e Tecnologia, a qual Leal está à frente, que visa agilizar soluções voltadas aos negócios e ao relacionamento com clientes, corretores e demais parceiros estratégicos.

O executivo destaca frentes de atuação tecnológicas entre as mais importantes: API’s (Application Programming Interface), para trocar informações entre sistemas, RPA (Robotic Process Automation), para ganho de escala operacional e vendas, e omnicanalidade, para estar presente em diferentes plataformas, de forma a ter mais rapidez na prestação de serviços e melhorar a experiência do cliente. “Trabalhamos para desenvolver API’s para que seja possível fazer cotações e contratações com ‘apenas um click’, utilizando conexões que ligam as ferramentas dos parceiros às nossas, assegurando a sustentabilidade dos negócios, nacionalmente”, conta Leal.

O executivo também chama a atenção para a integração entre os diversos canais de atendimento e a construção de um portal único, no qual parceiros e beneficiários terão toda a facilidade de interação com a Seguradora e acesso aos seus serviços, de maneira ágil e intuitiva. Para ele, as melhorias vão impulsionar as vendas da Companhia dentro do próprio Sistema Unimed, demais cooperativas e empresas do mercado.

Em 2022, a empresa pretende investir R$ 149 milhões em tecnologia e projetos, com foco em novos negócios e na melhoria da experiência do cliente.

