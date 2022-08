Recentemente, a Pier passou a oferecer em seu leque de produtos o seguro contra terceiros no seguro de automóveis. E a partir de agosto, a empresa expande a cobertura para mais duas regiões do país: sul e sudeste. “A autorização definitiva, conquistada no fim do primeiro semestre, nos possibilitou deixar o Seguro Automóvel ainda mais completo, respeitando a necessidade e o momento da vida dos nossos membros”, destaca Alice Iglesias, diretora de Produto da insurtech.

Com a cobertura contra danos a terceiros da companhia, o seguro automóvel poderá cobrir, após contratação opcional, danos causados pelo condutor em um sinistro envolvendo outros carros e pessoas, custeando o conserto do carro danificado ou indenizando vítimas por danos corporais e morais dentro do valor estipulado no contrato.

A contratação da nova cobertura, antes restrita ao estado de São Paulo e região metropolitana de Belo Horizonte, agora está disponível para todos os estados da região sul, além de Minas Gerais e Espírito Santo. “A expectativa é que até o fim deste ano a contratação esteja disponível em todos os estados onde já atuamos com o Seguro Auto”, ressalta Alice.

Apoiada em tecnologia, a agilidade no reembolso do sinistro é uma das marcas registradas da Pier e no caso do desta nova cobertura não será diferente. “A estratégia de disponibilizar a proteção gradativamente é para entendermos melhor o comportamento da base e oferecer a melhor experiência da vida do membro”, afirma.

Para abrir a solicitação em caso de necessidade, basta o segurado acessar o site ou aplicativo da empresa, clicar na aba Pedir Reembolso e seguir as instruções enviadas por e-mail de forma descomplicada.

N.F.

Revista Apólice