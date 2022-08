Rodrigo Caramez é nomeado Chief Strategy Officer da Sompo Seguros

Compartilhar no

A Sompo Seguros acabou de nomear Rodrigo Caramez como diretor Executivo e seu novo Chief Strategy Officer (CSO). O executivo passa a ser responsável pelas áreas de Planejamento Estratégico, Inovação e Projetos e vai contribuir com sua visão comercial e estratégica estruturada para a criação e execução de planos de negócios e transformação organizacional da companhia no Brasil.

Caramez é engenheiro de telecomunicações (PUC-RJ), com especializações em Marketing (PUC-RJ), Negócios Internacionais (FIA), Gerenciamento de Riscos (IMD Business School), Liderança de Alta Performance (INSEAD) e Criação e Direção Estratégica (Harvard Business School).

O executivo atua há mais de 30 anos no setor financeiro, na gestão de negócios em bancos de varejo, corporativo e seguros. Também conta com ampla experiência internacional em funções regionais ou globais de liderança ocupadas em instituições multinacionais do setor financeiro e de seguros. Está na Sompo Seguros desde novembro de 2021 como diretor responsável pela Sompo Saude, posição por meio da qual coordenou todo o processo de venda da operação, concluído neste ano.

