Rede Meu Doutor Novamed supera a marca de 1 milhão de atendimentos

Criada com o objetivo de ampliar o acesso à Atenção Primária à Saúde (APS), modelo assistencial que tem como enfoque a prevenção e o cuidado integral do paciente, a rede de clínicas Meu Doutor Novamed, da Bradesco Seguros, acabou de superar a marca de 1 milhão de atendimentos desde o início de suas atividades, em 2015.

Presente em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Paraná, Pernambuco e Bahia, a rede se destaca pelo atendimento personalizado. Oferece consultas em 15 especialidades, com médico de família e equipe multidisciplinar, além de exames de laboratório e de imagem e cirurgias ambulatoriais.

“O marco de 1 milhão de atendimentos, bem como a elevada satisfação dos usuários, são sinais de que estamos no caminho certo na proposta de oferecer o cuidado além do diagnóstico, com uma abordagem diferenciada, voltada à prevenção e ao acompanhamento do paciente em todas as suas necessidades”, afirma Carlos Marinelli, diretor-geral da Meu Doutor Novamed.

Para levar a APS a mais pessoas, a rede praticamente dobrou de tamanho desde 2020, com a inauguração de 13 clínicas em seu projeto de expansão. Com isso, chegou ao total de 28 unidades, 22 voltadas ao público em geral e 6 no modelo in company, instaladas em empresas para atendimento a seus funcionários.

“A resolutividade da Atenção Primária à Saúde tem uma importante contribuição para os melhores desfechos nos atendimentos. Esse modelo é capaz de resolver cerca de 80% das demandas por cuidados de saúde, segundo a Organização Mundial da Saúde”, comenta Aline Thomasi, superintendente da rede Meu Doutor Novamed.

Especialidades e perfil do paciente

A variedade de especialidades da rede se reflete nos dados sobre os atendimentos prestados ao longo desses mais de seis anos de atuação. No período, as cinco especialidades de maior procura nos atendimentos foram Ginecologia e Obstetrícia (21% do total); Medicina da Família/Clínica Médica (12%); Dermatologia (11,5%); Endocrinologia/Metabologia (9%) e Oftalmologia (5,5%).

Os demais atendimentos se dividem em especialidades como Cardiologia, Gastroenterologia, Nutrição, Ortopedia, Otorrinolaringologia, Pediatria, Psicologia e Urologia, entre outras.

Em relação ao perfil do cliente Meu Doutor Novamed, as mulheres têm sido maioria, representando, até o momento, 68% dos pacientes. Dentre as faixas etárias, pouco mais da metade (51%) tem entre 31-50 anos, seguido pelo grupo entre 19-30 anos (29%).

Novo serviço: medicação nas unidades

As unidades da rede passam a oferecer mais um serviço, que torna ainda mais completa a experiência do paciente no cuidado assistencial: em situações clínicas de baixo risco nas consultas de livre demanda (sem necessidade de agendamento prévio), ele poderá receber a medicação necessária na própria unidade.

Facilidade e tecnologia no atendimento

A Meu Doutor Novamed também se destaca pela facilidade no acesso ao atendimento, bem como no uso da tecnologia como aliada da saúde. Além das opções de consultas presenciais agendadas e sem necessidade de agendamento prévio, a rede realiza consultas na modalidade de telemedicina. Disponibiliza, ainda, o prontuário eletrônico integrado para consulta do histórico clínico.

Para acolher todos os que procuram pelos serviços médicos da Meu Doutor Novamed, a rede conta com a atuação de mais de mil profissionais de saúde, entre médicos, psicólogos, nutricionistas, enfermeiros e equipe administrativa.

N.F.

Revista Apólice