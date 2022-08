Quais fatores influenciam o preço do seguro automóvel?

Não há dúvidas que todos os motoristas prezam pela segurança de seus automóveis, afinal ninguém quer colocar tanto dinheiro em um bem que possa sofrer danos em acidentes ou até roubo e furto. Por isso, contratar um seguro é um dos principais pontos levantados por quem adquire o tão sonhado carro. Mas quais fatores influenciam o valor oferecido pelas seguradoras? A 123Seguro, plataforma digital de seguros, separou algumas informações que as companhias analisam antes de fechar a apólice do motorista. Confira:

Idade do condutor e de seus familiares

O fator mais conhecido e que mais afeta a decisão das seguradoras é a idade do motorista. Pessoas entre 18 e 25 anos tendem a ser inexperientes com seus veículos, então o índice de acidentes acaba sendo maior. Mas não é apenas quem contrata a seguradora que é analisado. A faixa etária das pessoas que moram junto do motorista também é colocada na conta. Normalmente, não é apenas um condutor que utiliza o carro, se a pessoa tiver um filho jovem, por exemplo, ele também entrará na decisão da seguradora.

Tipo e ano do veículo

Além de analisar o perfil do motorista, o próprio automóvel é pesquisado pelas seguradoras. Há carros para diferentes bolsos, assim como o preço dos seguros. Se você possui um modelo considerado barato, R$ 30 mil, por exemplo, o preço do seguro será mais baixo do que o de uma pessoa que pagou R$ 100 mil no veículo.

Endereço da residência

Às vezes, um amigo ou colega possui a mesma idade e veículo que você, mas o preço do seguro dele não é o mesmo. Isso pode acontecer por causa do endereço da sua residência. Metrópoles, onde há um grande número de acidentes, roubos e furtos, são classificadas pelas seguradoras como locais de maiores riscos de danos aos veículos. Então, as empresas oferecem um preço maior.

Onde você guarda seu carro?

Além do endereço do condutor, as empresas também analisam se há uma garagem para manter o veículo. Se a resposta for não e o automóvel pernoitar na rua, o valor proposto pela seguradora também será alterado.

Uso do automóvel

Com que frequência você utiliza seu carro? Motoristas que utilizam o veículo esporadicamente, apenas para fins de semana ou pequenas movimentações diárias, conquistam seguros mais baratos do que os condutores que trabalham com os automóveis, por exemplo. Isso acontece porque quanto mais os carros ficam nas ruas, mais eles ficam sujeitos a sinistros.

N.F.

Revista Apólice