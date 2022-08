Prudential promove treinamento com assessorias no Rio de Janeiro

Compartilhar no

Compartilhar no

A Prudential do Brasil promoveu uma semana de treinamentos e workshops com profissionais das assessorias parceiras na comercialização de produtos de seguros voltados ao segmento coletivo. O encontro, realizado em agosto, na sede da companhia, no Rio de Janeiro, reuniu profissionais das empresas Forza, Baeta e Nova Fortaleza.

“O contato com parceiros estratégicos para o negócio de Vida em Grupo da Prudential é essencial para reforçarmos os diferenciais dos produtos da companhia e as facilidades operacionais que oferecemos. Além disso, é um momento importante para focarmos nas melhores oportunidades de comercialização em cada mercado, levando a proteção financeira a um número cada vez maior de brasileiros”, afirma a gerente de Parcerias Comercias da seguradora, Viviane da Cruz.

N.F.

Revista Apólice