Prudential do Brasil e Mercado Pago lançam seguro de acidentes pessoais

O Mercado Pago acaba de trazer para o mercado o Seguro para Acidentes Pessoais. A oferta é mais um produto oferecido em parceria com a Prudential do Brasil e a Klimber, plataforma tecnológica para seguros digitais O novo produto dá continuidade à proposta de democratizar o acesso a seguros que ofereçam tranquilidade para seus usuários, cobrindo gastos médicos e compensando alguma despesa inesperada.

Os valores oscilam entre R$ 12,19 e R$ 46,35, conforme o perfil e plano escolhido. Os usuários podem ter acesso à cobertura em caso de fraturas, queimaduras ou emergências odontológicas, bem como atendimento por telemedicina. Em caso de acidentes, além da cobertura em caso de invalidez parcial ou permanente, os usuários podem também optar por planos que trazem cobertura com despesas hospitalares e diárias de internação hospitalar.

Com potencial de alcançar os mais de 38 milhões de usuários únicos do Mercado Pago e com a possibilidade de chegar a outros milhões de brasileiros, o incremento do portfólio da Klimber é mais um passo dentro da estratégia de oferecer produtos financeiros acessíveis e que possibilitem aos clientes encontrar tudo que precisam para concentrar sua vida financeira no Mercado Pago, agora oficialmente posicionado como banco digital.

“Queremos que nossos usuários se desenvolvam financeiramente, além de terem a certeza de que se sofrerem de um acidente pessoal, não precisarão usar reservas de emergência do seu orçamento ou se preocuparem caso não tenham recursos para receber o atendimento médico necessário para garantir sua integridade física. Estamos trazendo uma alternativa para quem não tem um plano de saúde”, afirma Michelle Brito, country head da área de Seguros no Mercado Pago.

Para Michelle, o serviço atende principalmente às necessidades de pequenos empreendedores, possibilitando a eles o acesso a um serviço que caiba no orçamento para se protegerem de imprevistos. “A maioria deles depende de seu negócio para o sustento da família e convivem com a insegurança de que caso uma eventualidade afete sua saúde, deixarão a família desassistida financeiramente e que não terão recursos para um tratamento rápido. É a partir disso que estamos desenvolvendo nosso portfólio de seguros, buscando democratizar o acesso a seguros para garantir tranquilidade aos nossos clientes”, explica.

Patricia Freitas, vice-presidente de Parcerias Estratégicas Multicanais da Prudential do Brasil, reforça a importância de ampliar coberturas como a para acidentes pessoais aos trabalhadores autônomos. “A oferta de uma cobertura específica para acidentes pessoais, em parceria com o Mercado Pago, faz parte do propósito da seguradora, que é levar proteção financeira a um número cada vez maior de brasileiros. Queremos apoiar todas aquelas pessoas que são responsáveis pela segurança e pelo sustento de suas famílias em momentos desafiadores e que precisam de uma solução ágil. Por isso, nosso foco é pagar a indenização de forma rápida, em média, em uma hora”, diz a executiva.

Já o CEO e fundador da Klimber, Julian Bersano, avalia que “com este lançamento, o segundo em muito pouco tempo no maior mercado da América Latina, aceleramos a meta de cobrir a lacuna de proteção junto com um parceiro incrível como o Mercado Livre”.

Experiência do usuário

A contratação é feita 100% dentro do aplicativo do Mercado Pago, com informações de como contratar, o que a cobertura irá englobar e o valor do plano de acordo com o perfil do usuário. Além disso, o cliente tem fácil acesso ao detalhamento de toda a cobertura e termos de uso, condições gerais da apólice, antes e após a contratação.

