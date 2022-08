Prudential do Brasil anuncia nova diretora de Parcerias Comerciais

Com mais de 15 anos de experiência no setor de seguros, Juliana Capuchinho é a nova diretora de Parcerias Comerciais da seguradora Prudential do Brasil. Formada em Marketing pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e com especializações em Administração de Negócios pelo Insper e pela Fundação Dom Cabral, a executiva já passou por seguradoras como Unibanco AIG, Zurich e AXA.

Por meio de sua visão estratégica de mercado, Juliana vai fortalecer a atuação da Prudential com Itaú, parceiro estratégico da seguradora, focando em novas oportunidades e aumentando a representatividade da companhia na oferta de seguros de vida nos principais segmentos do banco.

N.F.

