Prudential cresce 20% em segmento coletivo de seguro de pessoas no Sul

A Prudential do Brasil cresceu 20% em faturamento no segmento coletivo de seguro de pessoas na região Sul, considerando os meses de janeiro a junho de 2022 em relação ao mesmo período do ano passado. O aumento é superior ao índice de 13% registrado pelo mercado no Sul do Brasil no primeiro semestre do ano. A expansão da empresa na região se destaca também quando comparada ao crescimento da própria seguradora e do mercado no país como um todo. A companhia elevou o faturamento em 9,3% no acumulado de janeiro a junho de 2022, em comparação com igual período do ano passado, enquanto o mercado de segmento coletivo aumentou em 7,2%.

“O seguro de vida em grupo tem apresentando um bom desempenho, a partir da retomada da economia após a fase mais aguda da pandemia de Covid-19 e com o retorno das empresas às suas atividades. Na Prudential, especificamente, o crescimento é fruto do nosso investimento constante neste negócio e da nossa captação de corretores de vida em grupo na região Sul, um mercado que é promissor e estratégico para a companhia”, afirma o diretor de Negócios do Canal Corretor da empresa, Erick Kluft.

Para a gerente de Parcerias Comercias da seguradora, Viviane Cruz, responsável pela região Sul, Rio de Janeiro e Espirito Santo, o Sul do Brasil é uma região importante para a expansão da empresa por ser a segunda mais representativa dentro do mercado de segmento coletivo no país, concentrando 19% do faturamento, atrás apenas do Sudeste, que acumula 57%, segundo dados da Susep (Superintendência de Seguros Privados).

“O Sul tem muito potencial para a ampliação do segmento coletivo. Estamos avançando bastante na região, em especial no Paraná e em Santa Catarina. No Rio Grande do Sul, temos uma boa presença em Porto Alegre e já estamos alcançando também outras cidades do estado”, pontua a gerente.

O crescimento do segmento coletivo na região Sul chegou a ser reconhecido na convenção Prudential International Insurance Conference (PIIC), realizada na última semana de julho em Nova York, nos Estados Unidos. A conferência, organizada anualmente pela operação internacional de seguros da companhia, homenageou o gerente de Parcerias Comerciais da Prudential do Brasil Julian Fagundes Machado, responsável pelo relacionamento com corretores de vida em grupo no Paraná e em Santa Catarina.

“Atuar em uma região economicamente pujante e empreendedora, com corretores de seguros e parceiros qualificados, foi fundamental para crescermos mais de 20% em relação ao ano anterior dentro da operação de vida em grupo. Tenho certeza que ainda vamos elevar muito a nossa presença na região”, acredita Machado, que está sendo reconhecido pela terceira vez na convenção internacional.

N.F.

Revista Apólice