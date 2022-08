Pottencial registra crescimento de 94% em prêmios de Fiança Locatícia

A pandemia provocou transformações no mercado imobiliário com a necessidade de as pessoas trabalharem de casa, ocasionando uma maior valorização dos espaços de lazer residenciais e, ao mesmo tempo, a desocupação dos espaços corporativos. Mas não demorou muito e o setor imobiliário mostrou toda a sua força. O crescimento na demanda pelo seguro Fiança Locatícia, modalidade que oferece tranquilidade e segurança tanto para locadores quanto para locatários e imobiliárias, é reflexo desta retomada. Dados da Susep (Superintendência de Seguros Privados) apontam um crescimento de 27.5% em prêmios nos seis primeiros meses deste ano, em relação ao mesmo período do ano passado.

A Pottencial Seguradora registrou um aumento de 94% em prêmios n carteira de janeiro a junho deste ano. Com isso, a companhia passou a deter uma fatia de 21% de market share e prevê um crescimento ainda mais expressivo nos próximos anos, à medida que fortalece sua atuação no varejo.

Para o head de Linhas Financeiras da empresa, Henrique Geo Machado, há motivos claros para o crescimento da demanda pelo produto, entre eles a Circular 587 (que será substituída pela 671/2022), da Susep, que estabeleceu que a vigência da apólice passasse a seguir o mesmo período do contrato de locação. Outro importante fator que contribuiu para a boa aceitação do seguro, segundo Machado, está relacionado à dispensa do fiador. Esta modalidade substitui outras garantias para locação de imóvel e protege o proprietário em caso de não pagamento de aluguel e/ou encargos por parte do inquilino.

“O Pottencial Aluguel, nosso Fiança Locatícia, tem como principal característica a substituição da utilização de um fiador em uma locação residencial ou não. Em meio a uma crise econômica sem precedentes, o seguro Fiança Locatícia representa tudo o que o locador busca, como segurança, estabilidade e tranquilidade”, pontua Machado.

No que diz respeito ao crescimento registrado pela seguradora, o executivo destaca o fato de a companhia estar sempre atenta às necessidades do mercado e dos novos consumidores, buscando tornar a experiência dos clientes cada vez mais satisfatória, com atendimentos simplificados. “Sempre nos preocupamos em buscar soluções que facilitem a vida dos nossos clientes e entendemos o quanto as pessoas prezam pela facilidade ao fechar um negócio”.

Ainda segundo Machado, o uso da tecnologia tem sido importante aliada na agilidade dos processos. “O Portal do Corretor da Pottencial, por exemplo, permite que o corretor emita a apólice do fiança locatícia em questão de minutos. O CPF ou CNPJ do cliente é avaliado instantaneamente por meio da inteligência artificial e aprovado (ou reprovado) rapidamente. Todos os envolvidos neste ecossistema saem ganhando: a imobiliária, os corretores e os clientes”, destaca.

