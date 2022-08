Pottencial apresenta novo diretor de Sinistros

A Pottencial acabou de dar mais um importante passo no fortalecimento de sua equipe com a contratação do novo diretor de Sinistros, Felipe Duque, que acumula 23 anos de experiência no mercado, especialmente na área de Sinistros e Cobrança, e passagens por grandes instituições financeiras. Com a contratação, a empresa reforça o seu compromisso em apostar em profissionais com alta capacidade técnica, focados na transformação digital e em processos que elevam cada vez mais o nível das entregas ao cliente.

Para Duque, é justamente no momento do sinistro que a Pottencial coloca em prática o seu propósito, de oferecer tranquilidade até nos momentos mais difíceis, sendo esta, portanto, uma área bastante estratégica dentro da insurtech. “É na hora do sinistro que o cliente espera ter todo o suporte necessário para se sentir seguro. E é nesta hora que a empresa comprova que, de fato, está ali para dar ao cliente a tranquilidade da qual ele necessita”. O executivo traz na bagagem a vasta experiência com o varejo, ramo que tem crescido exponencialmente na companhia nos últimos anos.

Outro aspecto que o novo diretor destaca como diferencial na Pottencial é uso da tecnologia como aliada na oferta de soluções completas por meio de um atendimento que, embora seja de excelência, é simples e desburocratizado. “A empresa consegue como poucas aliar a tecnologia ao atendimento humanizado. Mesmo entendendo a importância de aprimorar sempre os processos, a insurtech está cada vez mais próxima dos clientes, o que a torna uma seguradora de fato diferenciada”.

