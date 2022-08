Porto disponibiliza novos descontos para vacinados contra Covid-19

Mais de um ano se passou desde o início da imunização contra a Covid-19 no país, e os reflexos da vacinação no combate à pandemia são visíveis. De acordo com o Our World in Data, 80% da população brasileira já se encontra com o ciclo completo de vacinação. E quem estiver com o ciclo vacinal completo poderá contratar o seguro Vida do Seu Jeito, da Porto, contando com um desconto de 5%. Para quem também estiver em dia com as doses de reforço, o desconto pode chegar a 10%.

“O objetivo é fazer da vacinação um incentivo para que a pessoa se cuide ainda mais. O seguro de vida é uma proteção a mais que o cliente poderá ter contra eventualidades as quais está vulnerável no dia a dia, e o Vida do Seu Jeito é plenamente adaptável ao perfil de cada um”, destacou o diretor de Vida e Previdência da seguradora, Carlos Eduardo Gondim.

Para ter acesso ao desconto ao contratar o seguro, a pessoa precisa comprovar o ciclo completo com a carteira de vacinação e, nos casos de 10%, apresentar também as doses de reforço.

O Vida do Seu Jeito é um seguro de vida personalizável que permite a contratação de coberturas variadas de maneira independente. É possível adquirir coberturas para vida, sem a necessidade de inclusão da cobertura de morte.

Além disso, o produto da Porto conta com uma nova cobertura de diagnóstico de câncer (incluindo câncer de mama e de colo do útero).

O processo de contratação também ficou mais fácil com a assinatura eletrônica e os clientes ainda contam com serviço de telemedicina ilimitado e gratuito, disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, que disponibiliza orientação médica à distância.

