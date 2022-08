Porto adquire participação na Tech4Humans

A Porto anunciou na última sexta-feira, 12 de agosto, a conclusão de um acordo para aquisição de participação minoritária na startup Tech4Humans, que desenvolve soluções em atendimento ao cliente e automação de processos, através de seu Fundo de Investimentos em Participações Porto Ventures (“FIP Porto Ventures”).

A seguradora já utilizava os serviços da empresa para gerir células de atendimento com os clientes. Com o acordo, a startup deve desenvolver soluções cada vez mais customizadas para a Porto Seguro Bank, vertical de negócios e serviços financeiros da companhia cujo portfólio inclui cartões de crédito, empréstimos, financiamentos, consórcios e tag de estacionamento, entre outros.

Para Marcos Loução, CEO da Porto Seguro Bank, a participação na Tech4Humans serve para ajudar a vertical a aprimorar a experiência dos usuários. “Este acordo dá continuidade ao processo da companhia de agregar cada vez mais tecnologia à nossa estrutura, tornando as operações mais ágeis e completas. Seguimos investindo em soluções como as desenvolvidas pela Tech4Humans para nos consolidarmos como a instituição com as melhores soluções financeiras para as pessoas.”, explica o executivo.

Nada muda para os clientes da Tech4Humans, que seguirá atuando de forma autônoma e independente, sem alterações em sua estrutura administrativa. “Por muito tempo a indústria financeira falou em experiência do cliente sem olhar para o próprio processo de forma inovadora. Com o acordo, a Tech4Humans será capaz de levar ao mercado soluções tecnológicas inovadoras com casos de uso e sucesso que o mercado nunca teve acesso”, acredita Fernando Wolff, CEO da startup.

O FIP Porto Ventures foi criado pela Porto para criar valor para a companhia através de investimentos estratégicos que a coloquem em posição de vanguarda, com foco em setores em que a seguradora já atua ou pretende atuar, adquirindo participação em empresas sinérgicas que possuam soluções, produtos ou tecnologias inovadoras com potencial de transformar e contribuir com a alavancagem de seus negócios e o desenvolvimento do mercado.

N.F.

Revista Apólice