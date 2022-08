Planos de saúde totalizam 49,8 milhões de beneficiários em junho

Os dados de beneficiários de planos de saúde referentes a junho de 2022 estão disponíveis na Sala de Situação, ferramenta de consulta do portal da ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar). No período, o setor totalizou 49.789.947 usuários em planos de assistência médica e 29.894.874 em planos exclusivamente odontológicos.

Nos planos médico-hospitalares, em um ano houve crescimento de 1.650.293 beneficiários, o equivalente 3,43% de aumento em relação a junho de 2021. No comparativo de junho de 2022 com maio de 2022, o crescimento foi de 248.639 usuários.

Já nos planos odontológicos, somaram-se 2.414.293 beneficiários em um ano, o que representa 8,79% de crescimento no período, e 248.639 na comparação de junho de 2022 com maio de 2022.

Nos estados, no comparativo com junho de 2021, o setor registrou evolução de beneficiários em planos de assistência médica em 26 unidades federativas, sendo São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro os que tiveram o maior ganho em números absolutos. Entre os odontológicos, 26 unidades federativas registraram crescimento no comparativo anual, sendo também que São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, os estados com maior crescimento em números absolutos.

Importante destacar que os números podem sofrer alterações retroativas em razão das revisões efetuadas mensalmente pelas operadoras e seguradoras.

As tabelas de evolução de beneficiários por tipo de contratação do plano e por UF em diferentes competências estão disponíveis no link.

