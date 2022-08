PASI divulga mudanças na coordenação comercial regional

A coordenadora Comercial da região Norte e Nordeste do PASI, Sandra Godoy, irá ampliar sua área de atuação e passará também a atender os estados do Rio de Janeiro, Espírito Santo e Centro Oeste. A executiva possui mais de 20 anos de atuação no mercado segurador, desses quase 18 dedicados a empresa.

“É com imenso prazer que recebo esse grande desafio de atender, além da região Norte e Nordeste, a região Centro Oeste e os estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo. Como já atendi anteriormente essas regiões, minha missão será a de estar mais próxima e apresentar aos corretores além do propósito de proteção e amparo do nosso seguro, as novas oportunidades de negócios, as soluções digitais e facilidades tecnológicas que cada uma dessas regiões tem a sua disposição”, destacou Sandra.

Sandra acredita que a experiência que teve com as regiões Norte e Nordeste foi muito importante para que pudesse entender na prática a importância do seguro de vida na vida das pessoas. “Hoje temos à disposição cerca de 12 assistências e benefícios inovadores desenvolvidos pelo Seguro PASI para serem utilizadas em qualquer momento da vida e sempre que necessário pelos segurados, suas famílias e até pelos gestores das empresas contratantes”.

Segundo a executiva, dentre os objetivos previstos para o início do seu trabalho está a realização de um cronograma presencial de treinamentos e visitas para os corretores, além de estruturar um time específico para os atendimentos em cada região. “Será uma grande oportunidade para rever os corretores já atuantes e consolidar novas parcerias, uma vez que temos muitos negócios a serem explorados e também muitas opções de novos produtos para alavancar as vendas dos nossos parceiros, que proporcionam mais agilidade e autonomia nas suas operações, ampliando ainda mais a proteção das pessoas através do seguro”, conclui Sandra.

