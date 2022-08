Onze e Icatu firmam parceria para expandir previdência privada empresarial

Nova tendência na agenda corporativa, a saúde financeira tem se consolidado como ponto de atenção das principais organizações brasileiras. Conscientes desse movimento, a Onze e a Icatu anunciam uma nova parceria para oferecer ao mercado uma solução de previdência privada empresarial. A estratégia une a plataforma tecnológica de previdência empresarial e o serviço de saúde financeira da fintech com a reputação e expertise da seguradora no segmento, através da oferta diversificada de produtos e fundos.

“A parceria com a Icatu oferece ao mercado uma solução inovadora em Previdência Privada Empresarial e Saúde Financeira. Nosso objetivo é consolidar a previdência como benefício corporativo essencial e cada vez mais valorizado pelo colaborador, em um mercado que está carente de ferramentas de saúde financeira, fomentando o crescimento da previdência complementar no Brasil”, afirma Antonio Rocha, CEO da Onze.

A oferta Onze-Icatu já está disponível ao mercado para empresas com interesse em iniciar seus planos de Previdência, bem como para organizações que considerem a portabilidade de seus planos para uma solução com maior disponibilidade de fundos, tecnologia e serviços agregados.

“Hoje, a Icatu conta com o mais robusto e diversificado marketplace de previdência do mercado, e estamos sempre atentos a construir parcerias como a que firmamos com a Onze, que trazem soluções tecnológicas cada vez melhores e mais alinhadas às necessidades dos nossos clientes. Assim, levaremos essa tecnologia ao segmento de previdência empresarial, que ainda é carente de soluções, proporcionando melhores experiências ao RH e também aos funcionários das empresas. Dessa forma, ao estabelecer uma relação de confiança com o produto, seguimos o nosso propósito de contribuir para que os brasileiros possam se planejar financeiramente para o futuro”, destaca Henrique Diniz, diretor de Produtos de Previdência da Icatu.

Como primeira PrevTech do Brasil, a Onze oferece hoje uma plataforma digital de previdência corporativa do mercado, com aplicativo intuitivo, plataforma de suporte ao RH, além de recursos de saúde financeira, como check-up e consultorias gratuitas com planejadores profissionais para os colaboradores. Em sinergia, a Icatu é pioneira no desenvolvimento e na oferta de produtos de previdência, com uma grade diferenciada de mais de 390 fundos de 130 dos melhores gestores do país.

Inclusão financeira

Um dos pontos-chave da parceria Onze-Icatu é oferecer uma solução que poderá ajudar a acelerar o processo de democratização do segmento de previdência corporativa brasileiro, que ainda conta com poucas iniciativas para seu crescimento. Segundo dados do Banco Mundial, nos EUA, cerca de 50% dos empregados formais possuem acesso a algum plano corporativo de previdência; no México, o número vai para 70%. No Brasil, apenas 15% da população economicamente ativa possui algum produto de previdência, número que é ainda menor no caso da previdência corporativa.

Com o modelo de implementação flexível praticado pela Onze, empresas de todos os tamanhos podem oferecer a previdência como benefício de saúde financeira sem custo algum para a organização ou para os colaboradores. “Com nossa solução, empresas que já ofertam a previdência e buscam uma solução diferenciada ou mesmo aquelas que já consideraram o benefício, mas esbarraram nos custos de implementação, podem ter uma experiência digital com todas as funcionalidades no aplicativo, o que é muito valorizado pelos colaboradores”, explica Rodrigo Neves, COO da fintech.

A solução conta ainda com teleconsultas e check-ups recorrentes, que geram transparência e autonomia para que os colaboradores consigam construir seu patrimônio e cuidar diariamente da saúde financeira. “Com o avanço da educação financeira e das plataformas de investimentos, temos visto um aumento na procura por previdência individual, segmento que já se consolidou com maior oferta de soluções eficientes. Por outro lado, no empresarial, notamos que ainda existe uma necessidade de evolução com relação a oferta de melhores jornadas, experiências, serviços e produtos e queremos preencher essa lacuna para que o cliente possa ter uma experiência e soluções similares em seu plano corporativo ao que pode ter no individual, de forma que o planejamento do seu portfólio se torne ainda melhor e mais eficiente.” afirma Diniz.

Expansão

Desde sua fundação, em 2021, a Onze atua em crescimento acelerado e consistente. Atualmente, a carteira conta com mais de 60 empresas, com ampla adesão dos colaboradores, graças ao seu modelo flexível que torna o benefício acessível para empresas de todos os tamanhos. A parceria com a Icatu faz parte desse movimento de expansão, que potencializa a capacidade da fintech de reinventar a previdência privada no Brasil. A expectativa é alcançar pelo menos 100 clientes e impactar 50 mil vidas até o final de 2022.

N.F.

Revista Apólice