O seguro automóvel cobre furto de rodas?

Os diversos casos de furtos de pneus têm preocupado os donos de veículos que circulam pela Região Metropolitana do Recife, no estado de Pernambuco. Os sinistros têm acontecido durante a madrugada, principalmente nas ruas do bairro de Boa Viagem, na Zona Sul da capital. Outros casos também já ocorreram na Zona Oeste da cidade e em Jaboatão dos Guararapes.

Para além da sensação de insegurança, diante de um furto como este o proprietário do veículo se depara ainda com o prejuízo financeiro. Mas de acordo com Leandro Vasco, diretor do Sindseg N/NE (Sindicato das Seguradoras Norte e Nordeste), desde que o carro tenha o seguro na modalidade compreensivo, o dono será ressarcido.

“Na modalidade de seguro compressivo, que é a mais completa e ampla para os automóveis, existe cobertura conhecida por ‘cobertura casco’, que cobre danos gerais ao veículo, incluindo o furto de rodas, desde que sejam originais de fábrica”, explica Vasco.

Segundo o especialista, basta que o valor do jogo de rodas furtado ultrapasse o valor da franquia contratada pelo proprietário. “O segurado pagará a franquia e a seguradora pagará a diferença entre valor total do dano e franquia”, completa. No entanto, é preciso ficar atento, pois os seguros não cobrem danos aos acessórios que não são originais dos veículos.

“Existem opções no mercado para o segurado contratar de forma à parte uma cobertura que o proteja em caso de roubo exclusivo das rodas que não são de série”, explica Vasco. Por isso, segundo o diretor, é sempre importante verificar com o corretor de seguros as coberturas disponíveis de acordo com o perfil e necessidade do segurado.

