MIT elege Generali Brasil como uma das 20 empresas mais inovadoras do País

A Generali Brasil, subsidiária do Grupo Generali, foi listada na Innovative Workplaces, lista produzida pelo MIT (Instituto de Tecnologia de Massachusetts), que classifica, pela primeira vez na história, as 20 empresas mais inovadoras do país.

O instituto dividiu as organizações, baseadas em tamanho e setor de mercado, e as avaliou sob as perspectivas de: gestão, marketing, processos e produtos. A ação busca desenvolver a cultura de tecnologia, destacar as boas iniciativas já implantadas nas companhias e também reforçar a importância do constante desenvolvimento do universo corporativo brasileiro.

Estima-se que mais de mil empresas, dentre diversos tamanhos e atuações, participaram da pesquisa, que classificou os setores de varejo, consumo e seguros, como um dos principais representantes de inovação no país. Seguindo as diretrizes do estudo do MIT, as companhias com cultura organizacional estabelecida e a capacidade de inovação em sua gestão foram as organizações que mais se sobressaíram durante o processo de ranqueamento.

“Estamos imensamente felizes com essa premiação, pois a inovação é um dos principais pilares da Generali. Temos nos dedicado muito à transformação digital através de várias ações, como a implantação do SAP, do Salesforce Service Cloud e do Whatsapp em nosso atendimento, a fim de conquistar mais rapidez no acompanhamento e na gestão de processos. Também lançamos a cobertura PIX para indenizar transações não autorizadas, investimos em nova estratégia de comunicação para fortalecer a relação com colaboradores e clientes; e, como parte de nosso programa de inclusão, promovemos a diversidade de gênero, idade, etnia, cultura e habilidades”, comemora Andrea Crisanaz, CEO da Generali Brasil.

N.F.

Revista Apólice