Mercado de seguros japonês deve atingir US$ 133,1 bilhões em prêmios até 2026

O mercado de seguros gerais no Japão crescerá a uma taxa de crescimento anual composta de 3,0%, de JPY11.155,4 bilhões (US$ 101,6 bilhões) em 2021 para JPY12.920,7 bilhões (US$ 133,1 bilhões) em 2026, em termos de prêmios brutos emitidos, impulsionado por um aumento na demanda por linhas de seguros comerciais, prevê a GlobalData.

De acordo com a consultoria, o aumento da frequência de eventos Natural-Catastrófico (Nat-Cat), ataques cibernéticos e riscos geopolíticos impulsionarão a demanda por linhas de seguros comerciais, como seguros de propriedade e responsabilidade.

Shabbir Ansari, analista sênior de seguros da GlobalData, comenta: “A indústria japonesa de seguros gerais deve crescer 1,1% após registrar um crescimento mais lento de 0,4% em 2021, para mais de 50% dos prêmios de seguros gerais. Espera-se que o setor de seguros gerais ganhe impulso a partir de 2023, apoiado pelo crescimento em todas as principais linhas de seguros”.

O seguro automóvel é a linha de seguros líder no segmento de seguros gerais do Japão, respondendo por uma participação de 50,5%, em termos de GWP em 2021. Ele registrou um declínio no prêmio desde o início da pandemia de Covid-19, pois os bloqueios frequentes afetaram as vendas de veículos. Espera-se que essa tendência continue em 2022, pois a escassez global de chips automotivos e o aumento da inflação afetarão as vendas de veículos. É esperado que o segmento testemunhe uma recuperação gradual a partir de 2023.

Ansari acrescenta: “A redução nas taxas de prêmio para o seguro obrigatório de responsabilidade civil automóvel (MTPL) também terá impacto no crescimento dos prémios no seguro automóvel. As taxas foram reduzidas em abril de 2021 pela General Insurance Rating Organization do Japão, pois o número de acidentes rodoviários diminuiu em um CAGR de 12,7% nos últimos cinco anos”.

O seguro de propriedade foi o segundo maior segmento, respondendo por uma participação de 25,5% em termos de GWP em 2021. O Japão é propenso a eventos frequentes de Nat-Cat, como terremotos e erupções vulcânicas. Em fevereiro de 2021, um terremoto em Fukushima causou uma perda segurada de mais de US$ 2,5 bilhões. A alta frequência de eventos Nat-Cat apoiará o crescimento do seguro de propriedade, que deve crescer a um CAGR de 4,9% em 2021-26.

Ansari continua: “O crescimento do seguro de propriedade também será apoiado pelo aumento dos gastos em projetos de infraestrutura. Os principais projetos de infraestrutura, como K2 Manufacturing Facility, Abukuma Onshore Wind Farm e Logiport Nagoya, que começaram no primeiro semestre de 2022, foram avaliados juntos em cerca de US$ 24,7 bilhões”.

O seguro de responsabilidade foi o terceiro maior segmento, respondendo por 8,1% do GWP de seguro geral em 2021. O segmento registrou um crescimento de 8,1% em 2021, impulsionado pela demanda por produtos de seguro de responsabilidade cibernética e risco político. O número de ataques cibernéticos aumentou desde 2020 devido ao trabalho remoto, que aumentou a demanda por produtos de seguro cibernético. A demanda por produtos de seguro contra riscos políticos aumentou em meio à atual crise Rússia-Ucrânia. Como resultado, espera-se que o seguro de responsabilidade cresça a um CAGR de 4,7% durante 2021-26.

Os seguros de Acidentes Pessoais e Saúde (PA&H), Marítimo, Aviação e Trânsito (MAT) e Linhas Financeiras representaram a participação restante de 15,9% do GWP em 2021.

Ansari conclui: “Espera-se que a indústria japonesa de seguros gerais mantenha uma tendência de crescimento ascendente durante os próximos cinco anos, apoiada por projetos de infraestrutura de grande escala e demanda por riscos cibernéticos e seguro Nat-Cat. A lucratividade das seguradoras, no entanto, permanecerá obscurecida devido ao aumento da inflação”.

N.F.

Revista Apólice