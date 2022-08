MDS contrata nova diretora Regional de Riscos Empresariais

A MDS Brasil anunciou a contratação de Gisele Christo como diretora Regional de Riscos Empresariais. Com sólida experiência em médios e grandes riscos adquirida ao longo de mais de 20 anos de carreira em seguradoras, a executiva será responsável pelo relacionamento e retenção da carteira de clientes, além da estratégia de novos negócios para as regiões do Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais e todo o Nordeste. A expectativa é trazer um crescimento de 20% para a área.

“Estou bastante entusiasmada por ingressar na MDS em um momento de expansão do Grupo. Uma corretora sólida, com muita expertise na consultoria de Seguros e Resseguros que vem crescendo a cada ano. Com orgulho, me junto a esse time de grandes profissionais para contribuir com o crescimento da área de vendas com uma visão holística, focando no atendimento construtivo, especializado em gerenciamento de riscos e colocando as necessidades dos nossos clientes sempre no centro das nossas ações e soluções”, afirma Gisele.

Formada em Ciências Contábeis pela Universidade Gama Filho, com MBA em Gestão de Negócios com Ênfase em Seguros pela Ibmec, e especialização técnica em Seguros Patrimoniais pela Funenseg, a executiva teve passagem em três grandes seguradoras: AXA Seguros & AXA XL, Allianz e Bradesco Seguros. Gisele é, ainda, co-autora da 1ª edição do livro “Mulheres no Seguros”.

Para Thiago Tristão, vice-presidente de Riscos Corporativos da MDS Brasil e CEO Brasil da MDS Reinsurance Solutions, a chegada da Gisele à equipe potencializará ainda mais o know-how da área de gestão de riscos. “A análise e gerenciamento de risco é uma etapa fundamental para a subscrição de toda e qualquer apólice de seguro, e tenho certeza de que, com todo o conhecimento, atitude e capacidade de liderança, a Gisele trará uma nova visão positiva e fundamental para maximizar nossas oportunidades de negócios e aumentar a comunicação nessas grandes e estratégicas regiões”, comenta o líder.

N.F.

Revista Apólice