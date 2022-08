Mapfre e Instituto Blindar criam programa para assegurar profissionais da Saúde

A Mapfre e o Instituto Blindar firmaram uma parceria inédita para a distribuição de um programa de proteção às carreiras de profissionais da Saúde. O Blindagem PRO é o único serviço do mercado com o conceito de prevenção, e o segurado tem acesso 24h a uma equipe multidisciplinar que irá atuar na proteção de sua imagem, prestando todas as orientações necessárias para minimizar ou evitar qualquer impacto relacionado a conduta do profissional.

Patricia Siequeroli, diretora de Seguros Gerais da seguradora, explica que o seguro de Responsabilidade Civil faz parte do programa e garante a segurança e os direitos em caso de incidentes com pacientes. “O profissional da Saúde se prepara durante anos para exercer a sua profissão com a máxima precisão e responsabilidade, mas, por vezes, em condições adversas, podem estar sujeitos a eventualidades. Uma particularidade do seguro RC Profissional é que ele pode ser contratado tendo como base a reclamação de terceiros e o profissional será reembolsado sempre que for responsabilizado judicialmente por algum dano, podendo ainda decidir se a sua apólice terá ou não franquia”, detalha.

“O Blindagem Pro protege, apoia e faz a gestão de riscos das carreiras de profissionais nas áreas médica e odontológica e a união da capacidade financeira e solidez da Mapfre com a expertise do Instituto Blindar viabilizou a criação do programa, que está disponível na plataforma da seguradora e pode ser acessado por toda a rede de corretores da companhia”, acrescenta Nereu Passaia, diretor-executivo do Instituto Blindar.

De acordo com Talita Wigg, superintendente comercial de Retail e Utilities da Mapfre, por ser um produto com caraterísticas consultivas, sua distribuição será feita sob o ramo massificados. “O produto está disponível para distribuição em associações, conselhos e sociedades médicas, entre outras entidades, e por ter como característica principal a venda em larga escala, com coberturas simples, importantes, diferenciadas e acessíveis a qualquer profissional da saúde, ele pode ser personalizado de acordo com as necessidades dos interessados”, informa.

N.F.

Revista Apólice