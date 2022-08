Mapfre abre inscrições para patrocínios incentivados

A Mapfre abriu esta semana as inscrições para o seu processo de seleção de patrocínios incentivados. A ação faz parte do objetivo da companhia de fortalecer iniciativas que promovam o desenvolvimento socioeconômico do País. Os interessados em participar devem inscrever seus projetos até o dia 31 de outubro.

“Na Mapfre, buscamos contribuir continuamente com a sociedade por meio do incentivo a projetos que promovam a cultura, a educação, a preservação do meio ambiente, a proteção aos direitos humanos, a igualdade de gênero e as diversidades étnica e cultural, o esporte, a saúde e a qualidade de vida em todas as regiões em que atuamos.”, explica Tatiana Cerezer, superintendente de Marketing da companhia.

Para participar do processo de 2022, os projetos precisam, até a sua data de inscrição, estar aprovados dentro de alguma das Leis de Incentivo listadas no edital e terem realização prevista para 2023. Podem se inscrever na seleção pessoas jurídicas, cujo objeto social ou finalidade institucional envolvam atividades de natureza cultural ou artística, esportiva ou social, com ou sem fins lucrativos (instituições, sociedades, fundações ou associações).

As inscrições devem ser feitas neste link e os projetos serão avaliados pelo Comitê de Patrocínios da Mapfre. Os selecionados serão anunciados em janeiro de 2023.

N.F.

Revista Apólice