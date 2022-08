MAG Seguros abre nova sede em Recife

A MAG Seguros está em novo endereço em Recife, Pernambuco. O escritório da companhia está localizado no extenso e populoso bairro nobre de Boa Viagem, situado na Zona Sul da cidade, e deve acomodar os colaboradores e corretores parceiros da seguradora em uma sala comercial com área privativa total de 210m².

A escolha do novo espaço da MAG Seguros, na Rua Padre Carapuceiro, 858, levou em conta as facilidades de acesso ao local. O bairro de Boa Viagem possui uma das maiores aglomerações por metro quadrado da população de Recife, pela grande quantidade de edifícios, e, em virtude de sua costa praiana, considerada uma das mais bonitas praias urbanas do Brasil, existem diversos hotéis no local, o que também facilita visitantes de outras cidades e/ou estados.

