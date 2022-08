Lucro da Bradesco Seguros cresce no segundo trimestre, atingindo R$ 1,8 bi

A Bradesco Seguros registrou um lucro líquido de R$ 1,8 bilhão no segundo trimestre de 2022, o que representa evolução de 176% em relação ao mesmo período de 2021, com aumento do ROAE de 7,8% para 20,9%. No semestre consolidado, o montante totaliza R$ 3,4 bilhões, com crescimento de 49%.

O resultado foi favorecido pela expansão do Faturamento, de 19% no trimestre e 16% no semestre, com evolução em todas as linhas de negócios, e do Resultado Financeiro, que atingiu 185% e 71% na mesma base de comparação, influenciado pelo comportamento dos índices econômico-financeiros no período. Já o Resultado das Operações de Seguros, Previdência e Capitalização apresentou crescimento de 135% no trimestre e 48% na base semestral.

As Provisões Técnicas do Grupo Segurador cresceram 7%, para R$ 308 bilhões, maior nível da série histórica da rubrica, com destaque para os ramos de Saúde, Vida e Previdência, e os Ativos Financeiros evoluíram 3,6%, alcançando R$ 333 bilhões. No que diz respeito aos indicadores de desempenho, o Índice de Eficiência Administrativa ficou em 3,7%, mantendo uma das melhores marcas dos últimos anos. Já o Índice de Sinistralidade recuou 3,6 pp na comparação entre os segundos trimestres e 0,7 pp na base semestral.

Em indenizações e benefícios, foram pagos R$ 13 bilhões no trimestre, dos quais R$ 348 milhões referentes à Covid-19 (procedimentos médicos e indenizações nos produtos de Vida e Habitacional). No acumulado do ano, o total de indenizações e benefícios atingiu R$ 23 bilhões, dos quais R$ 860 milhões associados à Covid-19.

No trimestre, a Bradesco Seguros seguiu intensificando esforços para aprimorar a jornada do cliente na contratação de produtos e serviços, evoluindo sua estratégia de transformação digital. Dentre as inciativas, destaca-se a nova versão do aplicativo da seguradora, que já registra mais de 12 milhões de downloads, com a incorporação de novas funções e evolução em usabilidade, em especial para os segurados dos segmentos de Dental e Vida. As vendas na modalidade digital cresceram 58% de janeiro a junho de 2022, alcançando R$ 1,1 bilhão, com aumento de 66% na quantidade dos itens distribuídos, que superaram 1,7 milhão.

Na Bradesco Saúde, o plano empresarial Bradesco Saúde Ideal, anteriormente disponível em São Paulo e no Rio de Janeiro, chegou a Brasília. Desenvolvido para atender desde grupos a partir de três pessoas até companhias de grande porte, o produto conta com 19 mil prestadores em todo o Brasil, destacando-se pela flexibilidade, ao oferecer às empresas diferentes percentuais de coparticipação em consultas e exames. Vale mencionar, ainda, o lançamento do Clube+Saúde, plataforma que proporciona vantagens exclusivas aos beneficiários, como descontos e oportunidades em serviços e produtos.

Ainda com relação ao segmento de Saúde, a companhia, por meio da Atlântica Hospitais e Participações, uniu-se ao Grupo Fleury e à Beneficência Portuguesa de São Paulo para criar uma empresa dedicada a serviços de oncologia. O Grupo também chegou a 28 unidades da rede de clínicas Meu Doutor Novamed, seguindo sua estratégia de expansão nacional.

No segmento de Previdência Privada, a Bradesco Vida e Previdência manteve a estratégia de evolução contínua em sua grade de produtos, com destaque para os fundos de gestoras renomadas no mercado. Atualmente, a empresa possui ao todo R$ 278 bilhões de reservas.

No ramo Vida, o seguro ‘Vida Viva Bradesco’, criado em 2021, conquistou a medalha de prata no Innovation in Insurance Awards 2022, concedido pela EFMA-Accenture aos produtos mais inovadores do mercado segurador no mundo. Oferecendo 17 coberturas e 12 assistências, o “Vida Viva Bradesco” representa a evolução de um desenho de produto pré-formatado para uma solução de benefícios completa e personalizável.

Em Ramos Elementares, a Bradesco Auto/RE investiu na segmentação voltada a equipamentos agrícolas para ampliar a contratação de apólices de seguro nesse nicho de mercado, com a incorporação de novas coberturas. Além disso, a companhia avançou na implantação da inteligência artificial para análise e regulação de sinistros de automóveis, com redução no tempo necessário para a liberação de reparos.

