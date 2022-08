Lojacorr lança Masterclass de marketing digital e vendas para corretores

A partir do dia 23/08 (terça-feira) a Rede Lojacorr realiza o primeiro MasterClass: Máquina de Vendas. A iniciativa, gratuita e aberta ao público, tem como principal foco ensinar o corretor de seguros a criar uma máquina de vendas na sua corretora através do marketing digital, técnica de vendas e retenção de clientes.

Ao todo serão duas semanas de MasterClass com especialistas da Rede, exibidas em uma página de aulas que ficará disponível após inscrição. Durante os dias 23/08 a 25/08 e 30/08 a 01/09 serão ministradas aulas diárias com desafios práticos para que os corretores aprendam na prática como estruturar a sua Máquina de Vendas. Além das aulas, os inscritos também poderão participar de um grupo de whatsapp para a troca ágil de informações, experiências, dúvidas e networking.

Na primeira etapa, a ‘Semana de Prospecção’ terá três aulas online. No dia 23/08: ‘Encontrando seu público: ICP, Personas e Canais’, a especialista, Amanda Narcizo, Growth Lead e Mentora de Vendas, com vasta experiência em multicanalidade e em Marketing para alcançar mais clientes, repassará estratégias de como encontrar o cliente perfeito e quais canais utilizar para chegar até eles.

Na aula 2, dia 24/08: ‘Estabelecendo números: Metas e métricas’, os corretores aprenderão com Ricardo Cestari, Head de Growth, professor e experiente nas áreas de Comunicação, Marketing Digital, Gestão, Liderança e Growth Hacking, alguns conteúdos sobre como estabelecer suas metas e entender quais as métricas que devem acompanhar para chegar nelas.

Na terceira aula da semana, dia 25/08: ‘Abordagens iniciais: Tráfego pago e Cold call/mail’, Ricardo, juntamente com Rafael Medeiros, Sales Lead da Lojacorr, apaixonado por vendas, marketing e tecnologia com mais de 10 anos de experiência na área, ensinarão estratégias voltadas a gerar leads para a corretora de seguros através do tráfego pago e como utilizar algumas técnicas de vendas.

Já a segunda semana de MasterClass será a ‘Semana do Crescimento’, cuja primeira aula acontece no dia 30/08 com mentoria da Amanda sobre o tema ’Criando suas redes sociais’, em que os corretores aprenderão que as Redes Sociais são essenciais para as empresas nos dias de hoje e saberão como iniciar seus perfis nessas plataformas e a criar um planejamento de conteúdo efetivo.

Na penúltima aula, do dia 31/08: ‘Medindo a satisfação com NPS’, o responsável pelo Sucesso do Cliente na Rede Lojacorr, Bio Benício, instruirá sobre o índice de satisfação e como montar essa pesquisa e medir os resultados. E, na sexta aula, do dia 01/09: ‘Dúvidas’, os especialistas reunirão as principais dúvidas dos grupos de Whatsapp para responder e poderão aprender mais ainda com o CEO da Tutum – Escola de Seguros, Pedro London, sobre os destaques do mercado segurador.

Os conhecimentos abordados nesta MasterClass são voltados a qualquer corretor de seguros que queira aprender a crescer com sua corretora através do marketing digital. Não é necessário nenhum conhecimento prévio, porém é necessário dedicar tempo estudando e aplicando os ensinamentos da Masterclass.

Os interessados em participar do treinamento podem se inscrever através do link.

