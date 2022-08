Livro “Introdução ao Seguro de Crédito no Brasil” traz atualização sobre o tema

Acontece hoje, 22 de agosto, às 19h, o evento de lançamento do livro “Introdução ao Seguro de Crédito no Brasil”, escrito por Phillip Krinker, diretor Executivo da CredRisk Seguros, uma empresa MDS. Essa obra tem como propósito apresentar temas importantes a respeito dos principais produtos de seguro de crédito disponíveis no mercado brasileiro, aspectos sobre a gestão de riscos e de apólices.

De acordo com o autor, o objetivo de escrever um livro para abordar esse tema tão específico nasceu pelo exponencial aumento da procura de seguros de crédito no mercado e a falta de uma obra atualizada no país: “A ideia surgiu quando eu estava tentando encontrar uma obra, em português, sobre seguro de crédito e, para minha surpresa, descobri que havia somente um livro sobre o tema publicado no Brasil”.

O livro que Krinker cita, “Seguro de Crédito”, escrito por Fábio Konder Comparato, tem sua última edição datada em 1968: “O fato de essa obra ter sido publicada há mais de 50 anos, e de estar bastante desatualizada, foi o que me motivou a escrever o meu livro”.

Além de abordar descritivamente os principais tipos de seguro de crédito disponíveis no mercado brasileiro, como, por exemplo, seguros domésticos, exportação, riscos políticos, single risk,single buyer, whole turnover e excess of loss, há um capítulo inteiro na obra dedicado à norma direcionada a instrumentos financeiros (IFRS-9), em vigor desde o dia 1º de janeiro de 2018, que explica como este tipo de seguro pode reduzir os requerimentos de provisões para dívidas incobráveis.

Para Krinker, o livro será uma ótima fonte de auxílio a profissionais de negócios da área financeira, securitária e a universitários com interesses em finanças e crédito: “Minha intenção foi passar ao leitor insights sobre como operar com o seguro de crédito, bem como algumas das principais responsabilidades e obrigações que cada uma das partes deve conhecer e cumprir legalmente em relação aos contratos”, conclui.

O lançamento oficial do livro “Introdução ao Seguro de Crédito no Brasil” acontece hoje, dia 22 de agosto, na Câmara Portuguesa – Rua Cincinato Braga, 434 – Bela Vista, em São Paulo, às 19h.

Toda a renda arrecadada com as vendas do livro no dia do evento, será revertida em doações para as instituições de proteção à infância: Cedro do Líbano e Lar das Crianças.

