Liberty Seguros disponibiliza treinamentos para corretores no setor de Vida

A Liberty Seguros anunciou lista atualizada de treinamentos da companhia exclusivos para corretores. As opções fazem parte da estratégia da seguradora de desenvolver os profissionais parceiros e ampliar seus negócios em todos os segmentos nos quais a empresa atua e estão disponíveis no Meu Espaço Corretor, plataforma de consultas sobre seguros, dicas de vendas, agendas de cliente e muito mais.

Como parte da campanha institucional da empresa com foco no segmento de vida, divulgada no mês de julho e estrelada pela astróloga e influenciadora Márcia Sensitiva, a seguradora disponibiliza três opções de treinamentos. O primeiro deles é o “Pessoas em Primeiro Lugar”, que discute a importância da saúde mental e populacional. O segundo é sobre a “Régua de Comunicação Cresça com o Vida”, que explica como criar uma régua de comunicação seguindo o conceito de uma linha editorial com base no branding pessoal. Ainda, para os corretores que tenham interesse em alavancar seus negócios por meio das redes sociais, há a terceira possibilidade “Humor nas redes”, que traz estratégias para engajamento de clientes nas redes sociais por meio do humor.

Para que os corretores possam participar dos treinamentos, basta acessar o Meu Espaço Corretor > Academia de Produtos > Trilha de especialização: Vida e escolher as opções desejadas.

Além das três possibilidades dentro da campanha de vida, também estão disponíveis na plataforma outros webinars para capacitação dos parceiros, como:

– “Webinar Melhoria Sistêmica em Alterações Bônus”: Apresentação das mudanças e melhorias implementadas nos processos;

– “Cultura Maker”: Treinamento para apresentação das características e habilidades de um “fazedor”;

– “Tem dias que a gente ganha, tem dias que a gente aprende”: Dicas pontuais para aprender a lidar com desafios do dia a dia;

– “Treinamento Novo Meu Espaço Corretor”: Por meio de um vídeo tutorial, o treinamento permite aos corretores navegar pelo novo portal e conhecer as principais funcionalidades do novo MEC;

– “Cobertura de Pequenos Reparos”: Treinamento focado em alavancar as vendas e auxiliar os corretores a saírem na frente na campanha “Liberty Pequenos Reparos te Leva à Sede da Maxpar”, em parceria com a AutoGlass;

– “Webinar Aliro Seguro”: Treinamento recorde de público, que fala sobre a Aliro Seguro, marca da Liberty co-criada com o conselho de corretores e desenvolvida em conjunto com todas as áreas da companhia.

“Estamos muito felizes por lançar essas novas opções de treinamentos para os parceiros, especialmente no setor de vida, que vem registrando um aumento na procura no Brasil. Ações como essa reforçam o relacionamento da seguradora com esses profissionais e permitem que eles aprimorem seus conhecimentos, além de ampliar os negócios”; afirma Marcos Machini, vice-presidente comercial da Liberty Seguros. “Os corretores são consultores extremamente importantes para o mercado e trabalhamos para oferecer os melhores conteúdos e conhecimentos, para que eles tenham um papel cada vez mais indispensável no mercado, beneficiando o setor”, completa.

Além dos novos cursos disponíveis, a plataforma de treinamentos da Liberty conta com quatro trilhas de especialização: a Academia de Produtos, que traz diversos treinamentos sobre os produtos do portfólio da companhia, além de técnica de vendas; a Academia de Negócios, voltada para cursos que potencializam o trabalho das corretoras, como estratégia, gestão, entre outros; a Academia Essencial, uma opção para para os corretores e funcionários das corretoras parceiras ficarem por dentro do que é essencial para o mercado segurador e para a parceria com a seguradora; e a Academia Digital, que é exclusivamente dedicada aos negócios nos meios digitais.

N.F.

Revista Apólice