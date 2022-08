Ingressos para arquibancada da Porto Seguro Bank no GP de F1 estão esgotados

Os 2 mil ingressos para a arquibancada exclusiva da Porto Seguro Bank para o Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1 de 2022, que acontece nos dias 11, 12 e 13 de novembro, se esgotaram no início da tarde de ontem, 25 de agosto. As vendas do lote exclusivo para a arquibancada Porto Seguro Bank (arquibancada “O”, no antigo setor “V” de Interlagos) começaram ao meio-dia e se encerraram em 10 minutos.

Além de conforto e boa visibilidade para acompanhar a corrida, a arquibancada contará com espaços que irão gerar uma experiência ainda mais positiva aos espectadores, como a Vila Porto, que proporcionará uma imersão diferente no GP deste ano.

Para quem já quiser se programar para o próximo GP, a Porto Seguro Bank, Founding Partner do evento, fará a pré-venda para 2023. Mais informações serão anunciadas em breve.

A venda de ingressos para o público em geral ocorreu em dezembro de 2021 e todos os ingressos para a corrida já estavam esgotados.

