Em mais uma iniciativa, a Icatu acabou de trazer o parcelamento inédito em até 18x no cartão de crédito para seu produto de garantia locatícia, o Icatu Garantia de Aluguel, um título de capitalização que substitui o fiador, seguro-fiança ou caução nos contratos imobiliários de locação de imóveis.

“Nossa visão é que o ticket do produto, que geralmente é um múltiplo do valor do aluguel, para algumas pessoas acaba sendo um limitador. Com a possibilidade de parcelar esse valor em até 18 vezes, continuaremos a tornar o Icatu Garantia de Aluguel mais acessível aos consumidores de uma maneira geral”, explica Marcelo Oliveira, diretor de Capitalização da seguradora.

Ainda como uma ação de incentivo às vendas, até 31 de outubro, as imobiliárias parceiras que comercializarem o produto poderão concorrer a uma série de prêmios com a campanha Garantia Premiada. A premiação será dividida por faixas: vendas de R$ 3 mil a R$ 5 mil geram 30 pontos. De R$ 5 mil a R$ 10 mil, 50 pontos. De R$ 10 mil a R$ 85 mil, 100 pontos e acima de R$ 85 mil, 200 pontos. As vendas realizadas no cartão de crédito, com valor a partir de R$ 3.000 e parcelamento mínimo de seis vezes, ganharão 200 pontos a mais. Na plataforma da campanha é possível trocar os pontos por prêmios como TV, geladeira, smartphones, notebooks, churrasqueira, entre outros.

Para participar, basta a imobiliária fazer o cadastro na plataforma e registrar as vendas.

“A adoção de títulos de capitalização como garantia locatícia é uma tendência que se consolida cada vez mais no mercado imobiliário brasileiro porque é uma operação segura, ágil e muito prática, tanto para as imobiliárias, quanto para os donos de imóveis e os locadores. Nossa proposta é tornar o título de capitalização cada vez mais conhecido e democratizar o acesso a ele. O que vem ao encontro da grande novidade da Icatu de ser a única seguradora a oferecer a possibilidade de parcelamento do título em 18x no cartão de crédito. Uma ótima oportunidade para quem deseja alugar um imóvel e possui alguma limitação financeira para fechar um contrato de locação. Como a gente costuma dizer: locar um imóvel com ótimas condições de pagamento? Com o Icatu Garantia de Aluguel, tá garantido!”, afirma o diretor de Capitalização da empresa, Marcelo Oliveira.

Benefícios

O Icatu Garantia de Aluguel funciona para contratos de 12, 15, 18 e 30 meses, para a locação de imóveis residenciais ou comerciais. A contratação é feita de forma simples e é realizada uma única vez, sendo válida por todo o período de locação. O valor da garantia é combinado diretamente entre o locador e locatário, sendo possível receber até 100% do valor do título ao final do contrato de locação, caso não haja qualquer tipo de inadimplência. Por se tratar de um título de capitalização, o locatário tem direito a participar de até dois sorteios mensais no valor total do título, com base na extração da Loteria Federal. Cada cliente receberá um número da sorte com seis dígitos, que possibilita concorrer a prêmios em dinheiro. Além disso, a contratação também dá direito a coberturas de assistência residencial, como chaveiro, vidraceiro, eletricista, encanador e conserto de eletrodomésticos, e de assistência locatícia.

Por sua vez, o locador terá, entre os principais benefícios, direito de fazer o resgate do valor garantido em caso de inadimplência no pagamento do aluguel a qualquer momento, com liquidez imediata, da mesma forma que o processo de cobrança dos valores em aberto e da desocupação do imóvel contam com o apoio da Icatu.

