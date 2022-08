A HiRoad, uma seguradora de automóveis norteamericana baseada em comportamento que recompensa os motoristas por suas boas escolhas ao volante, anuncia o lançamento de sua campanha de marca, “Shipping Cart”. O filme criado com a ajuda da agência criativa Fred & Farid Los Angeles, segue uma série de pessoas envolvidas em atividades cotidianas enquanto escolhem viver sem considerar os outros ou seguir o caminho metafórico, fazendo escolhas conscientes que melhoram o mundo ao seu redor .

Desde colocar o carrinho de compras de volta no curral antes de ir para o seu carro, até recolher o temido cocô de cachorro na calçada, “Carrinho de Compras” destaca as simples decisões cotidianas que tomamos que podem afetar positiva ou negativamente a vida dos outros. Ao mostrar essas interações alegres, mas pungentes, entre estranhos dando muito certo e muito errado, o local demonstra perspicazmente como uma comunidade alegre e satisfatória requer esforço consciente de todos os envolvidos.

Esse sentimento é a espinha dorsal do ethos de seguro auto baseado em comportamento da HiRoad. Com o ar progressivo de otimismo e celebração, a HiRoad está promovendo um mundo onde sua taxa de seguro automóvel não é determinada exclusivamente pelo seu CEP, idade ou histórico de sinistros. Em vez disso, por meio de seu aplicativo baseado em telemática, a HiRoad reconhece os motoristas pelas boas escolhas que fazem na estrada e os recompensa com um desconto mensal de direção.

“Ficamos realmente inspirados pela postura que a HiRoad estava adotando na categoria de seguro de carro. Com as decisões conscientes de direção que você toma, desde manter os limites de velocidade até não usar o telefone quando o carro está em movimento, você não está apenas prestando um serviço para si mesmo, mas para os outros na estrada e a HiRoad quer recompensá-lo por isso”, disse a equipe da Fred & Farid Los Angeles.

“Na HiRoad, premiamos e celebramos nossos clientes por fazerem escolhas conscientes na estrada. Este spot de marca destaca nosso compromisso com nosso modelo baseado em comportamento e mostra como nossos clientes e a comunidade ao seu redor se beneficiam ao seguir o caminho certo”, disse o vice-presidente da HiRoad, Eric Dahl. “Estamos gratos por ter encontrado um grande colaborador na Fred & Farid que realmente entendeu a missão da nossa marca e nos ajudou a dar vida a isso.”

É importante lembrar que no Brasil já possível o desenvolvimento de produtos deste tipo, customizados. Entretanto, é necessário buscar as informações dos consumidores para entender seu comportamento e refleti-lo em taxas mais vantajosas para o consumidor. No caso da HiRoad, o prêmio do seguro pode cair até 50% de acordo com o comportamento do consumidor.

K.L.

Revista Apólice