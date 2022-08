Com um investimento previsto de R$ 30 milhões, a healthtech carioca HealthSculp deu início à expansão da principal marca do grupo, a clínica MedSculp, focada em saúde integrativa. Hoje, 12 de agosto, a empresa inaugura em São Paulo a primeira de seis filiais da clínica que serão lançadas até o final deste ano no país. A unidade na Vila Olímpia (Av. Doutor Cardoso de Melo, 1.331) antecede a segunda inauguração na capital paulista, prevista para setembro no Itaim Bibi. A previsão do grupo é uma expansão de 200 unidades até 2025.

No Rio de Janeiro, a clínica conta com unidades na Barra da Tijuca e em Ipanema. São mais de 30 especialidades médicas, como cardiologia, cirurgia geral, geriatria e medicina do esporte. Alinhado ao conceito One Stop Shop (balcão único, em tradução livre), o empreendimento mira na abordagem da saúde integrativa, que busca uma visão 360º dos pacientes. É o caso, por exemplo, quando o usuário procura uma clínica médica para fazer um procedimento usual e consegue obter no mesmo local uma avaliação preventiva, assim como a realização dos exames necessários.

O grupo, fundado há sete anos pelo cirurgião plástico Dr. Luiz Felipe Reis, planeja popularizar o conceito de saúde integrativa em todo o país por meio da MedSculp. O modelo de franchising também faz parte do plano de expansão do grupo, que já atua com uma unidade conceito, a MedSculp One, no bairro do Flamengo (RJ).

“Acreditamos que o mercado de healthcare esteja crescendo ainda mais, principalmente após a pandemia, quando pacientes buscam serviços em saúde cada vez mais jovens de forma preventiva. As empresas também estão preocupadas com o bem-estar e saúde dos colaboradores para aumento de performance e, consequentemente, aumento de resultados”, explica o médico e fundador.

O HealthSculp também aposta no investimento em tecnologia por meio do uso de Inteligência Artificial (IA) e de um banco de dados modernizado. Na sala de recepção, um pequeno questionário eletrônico em um tablet reunirá as características pessoais e de saúde do paciente, bem como seus objetivos desejados para um futuro próximo.

“Hoje, alguns hospitais no Brasil já fornecem esse tipo de serviço, porém apenas para quem possui alto poder aquisitivo. Nas clínicas da MedSculp será oferecido um programa de saúde integrativa personalizado e gratuito para todo paciente que tiver interesse nessa nova abordagem”, explica Dr. Leonardo Rosa, CMO da HealthSculp.

Outra marca do grupo, a LabSculp, que oferece exames de análises clínicas com coleta domiciliar, como ultrassonografia, eletrocardiograma e testes para Covid-19, também está contemplada no plano de expansão iniciado. Fazem parte do grupo mais cinco empresas: a PrimeSculp Med&Spa, a HealthSculp Club, o Instituto Sculp, o Sculp Ocupacional e a Sculp Consultoria, totalizando sete marcas.

N.F.

Revista Apólice