HDI Seguros investe em novos recursos para corretores parceiros

Compartilhar no

Compartilhar no

Promover cada dia mais facilidade para os corretores. Com esse objetivo, a HDI Seguros disponibilizou o aplicativo HDI Corretor para os parceiros. O app é amplamente utilizado pelos corretores e sua eficácia é comprovada pelos dados da companhia, que demonstram que as funcionalidades mais utilizadas são consultas de sinistros, de produção do corretor e de comissões.

O intuito dessa ferramenta é oferecer todas as informações e o suporte necessário por meio do celular, propiciando mais liberdade e conforto ao corretor. Dessa maneira, o profissional pode acessar o aplicativo de qualquer lugar em que estiver e ter mais agilidade na obtenção de dados.

Funcionalidades

Com o app do corretor, é possível acompanhar em detalhes a carteira de clientes, a lista de apólices e propostas em andamento, receber sugestão de oferta e enviar ao cliente, além de acompanhar a área financeira dos clientes, podendo até mesmo enviar boletos, checar as parcelas e método de pagamento.

Para auxiliar na gestão das atividades, o aplicativo conta com recursos de produtividade para os corretores, ajudando-os a organizarem e elencarem as tarefas prioritárias, o calendário e insights de produtividade, entre outros.

“Com toda a transformação digital pela qual o mundo vem passando, a HDI pensa sempre em como aprimorar o dia a dia dos corretores, que são nosso principal elo com os consumidores. Constantemente, avaliamos o app e promovemos melhorias para que o corretor tenha acesso fácil e rápido na palma da mão. Dessa forma, ele consegue ser mais assertivo e eficiente junto aos clientes”, explica Eduardo Dal Ri, presidente da seguradora.

N.F.

Revista Apólice