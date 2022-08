Grupo Europ Assistance adquire as operações da Mapfre Assistência

A Europ Assistance anunciou a aquisição de 74,6% da Gulf Assist, empresa que detinha as operações da Mapfre Assistência e que também era proprietária da Arab Assist. Com esta transação, a empresa torna-se líder do segmento no Oriente Médio, com um modelo de atuação B2B2C diversificado.

Isso significa que agora a companhia é a maior tanto no nível da oferta de serviços (como assistência rodoviária, assistência e seguros de viagem e de telefones celulares), quanto na operação geográfica, atuando em dez países na região – incluindo Emirados Árabes Unidos, Bahrein, Arábia Saudita, Kuwait, Qatar, Omã, Jordânia.

O mercado de assistência no Oriente Médio tem alto potencial de crescimento, especialmente nos setores de seguros, assistência em viagem e assistência automotiva, pois a região é um centro de viagens em crescimento e abriga o 13º maior mercado de assistência automotiva do mundo. Além disso, há um grande potencial para a prestação de serviços de assistência pessoal que podem ser agrupados com ofertas de seguros, oferecendo oportunidades de crescimento adicional a este mercado.

“Estamos muito satisfeitos em entrar no mercado do Oriente Médio para apoiar nossos parceiros globais e fortalecer ainda mais nosso posicionamento global, multilinha e multicanal, com o objetivo de nos tornar a empresa de assistência médica mais confiável do mundo”, disse Antoine Parisi, CEO do Grupo Europ Assistance.

Essa aquisição vem de encontro a estratégia internacional da companhia, que recentemente abriu unidades na Tailândia e Malásia, além de ter adquirido as operações da Mapfre Assistência na Austrália, em janeiro deste ano, fortalecendo sua presença geográfica no Oceano Índico.

“Estamos orgulhosos de fazer parte do Grupo Europ Assistance. Essa nova associação internacional ampliará nossa plataforma de negócios e nos permitirá fornecer serviços de alta qualidade, inovação de produtos e segurança financeira para nossos parceiros e clientes locais. Vamos lucrar com uma reputação aprimorada, uma nova ambição de crescer e uma oportunidade de nos especializar”, conclui Enrique Ballesteros, CEO da Gulf Assist.

N.F.

