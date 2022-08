Generali registra 41,9 bilhões de euros em prêmios emitidos no primeiro semestre

Em reunião presidida por Andrea Sironi, o Conselho de Administração da Assicurazioni Generali aprovou o Relatório Financeiro Semestral Consolidado de 2022 do Grupo Generali.

Os prêmios brutos emitidos aumentaram para 41,9 bilhões de euros (+2,4%), impulsionados pelo forte crescimento em P&C (+8,5). Os prêmios de Vida ficaram estáveis (-0,5%). As entradas líquidas do ramo de Vida, em 6,2 bilhões de euros, foram resilientes, apoiadas pelo crescimento da proteção de linhas unit-linked, compensando uma redução na linha de poupança, consistente com o reposicionamento da carteira de negócios Vida.

O resultado operacional se manteve em elevação, com 3,1 bilhões de euros (+4,8%), graças ao desempenho positivo dos segmentos Vida, P&C e Holding e outros negócios. O Índice Combinado foi de 92,5% (+2,8 p.p.). Excelente Margem de Novos Negócios alcançada, 5,23% (+0,59 p.p.).

O resultado líquido foi de 1.402 milhão de euros (1.540 milhão no 1S2021). Excluindo as imparidades em investimentos russos, o resultado líquido teria sido de 1.541 milhão de euros. A companhia registrou uma posição de capital sólida com o Índice de Solvência em 233% (227% FY2021), após contabilizar a recompra de ações de 500 milhões de euros.

O CEO do Grupo Generali, Philippe Donnet, disse: “O sólido desempenho da Generali demonstra que nosso foco na implementação do plano estratégico ‘Lifetime Partner 24: Driving Growth’ é o caminho certo para proporcionar crescimento sustentável e aumentar a lucratividade operacional. Conseguimos atingir esses resultados em um contexto geopolítico e macroeconômico cada vez mais incerto, mantendo sempre nossos clientes e suas necessidades como nossa principal prioridade. Nos próximos meses, continuaremos totalmente comprometidos com a execução de nosso plano trienal, reforçando a liderança do Grupo como seguradora e gestora de ativos”.

N.F.

