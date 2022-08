Fundadores e co-fundadores de companhias serão palestrantes no ITC

Conhecido por reunir importantes nomes do mercado de seguros e da tecnologia, o Insurtech Connect Vegas 2022 conta com profissionais de peso entre os palestrantes, como fundadores e co-fundadores de diversas companhias. O evento acontece de forma presencial em Las Vegas, nos dias 21 e 22 de setembro.

Dentre os palestrantes confirmados está Philip Edmundson, fundador e CEO da Corvus Insurance. A insurtech está reinventando o seguro comercial por meio de políticas mais inteligentes que tornam as empresas mais seguras e os corretores mais bem-sucedidos. Outro palestrante com experiência no mercado de seguros é Guy Goldstein, CEO & Co-Founder Next Insurance. Com quase duas décadas de experiência em gestão, estratégia e desenvolvimento de produtos, tem um histórico de impulsionar o rápido crescimento de suas empresas.

Além de representantes do mercado segurador, o evento contará também com palestrantes de empresas que prestam serviço ao mercado. Niji Sabharwal, CEO & Co-Founder AgentSync, acredita que a tecnologia pode permitir inovação em escala em todo o setor de seguros massivo e fragmentado. Ele e a equipe do AgentSync estão focados em criar um produto que reduza o atrito, aumente a eficiência e mantenha a conformidade, permitindo que os líderes do setor modernizem seus negócios e as startups de insurtech entrem e escalem mais rapidamente. O

O CQCS é Parceiro Oficial do ITC, o maior evento de inovação em seguros do mundo, e responsável pela preparação da Delegação Brasileira para o evento. O pacote conta com inscrição com valor diferenciado, tradução simultânea dos principais painéis, apresentações exclusivas com palestrantes internacionais para a delegação, equipe local de apoio, dentre outros benefícios. Para saber mais, acesse o link.

