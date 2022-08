Fenaprevi promove Fórum Nacional de Seguro de Vida e Previdência Privada 

Estão abertas as inscrições para a 10º edição do Fórum Nacional de Seguro de Vida e Previdência Privada, promovido pela Fenaprevi (Federação Nacional de Previdência Privada e Vida), que será realizado dia 1º de setembro de 2022, em formato presencial, no Hotel Renaissance, em São Paulo.

O Fórum, tradicionalmente, é realizado a cada dois anos, mas teve de ser interrompido em decorrência da pandemia de Covid-19. Este ano o tema do evento é “Debater o Presente. Pensar o Futuro”. Objetivo é discutir cenários, mudanças, tendências do mercado e as características desse novo consumidor que surgiu desde o início da pandemia, assim como os melhores caminhos para o crescimento sustentável do Setor.

A programação prevê palestras com grandes profissionais dos segmentos, em assuntos como: a evolução do mercado de vida e previdência; os impactos e as lições da pandemia: economia, saúde e comportamento; longevidade e planejamento financeiro, entre outros.

De acordo com a organização do Fórum, são estimadas aproximadamente 500 pessoas (vagas são limitadas), entre profissionais do mercado, executivos e especialistas. As inscrições seguem até 28 de agosto e devem ser feitas pelo link.

N.F.

Revista Apólice