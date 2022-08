Fairfax Brasil passa a operar no segmento de Varejo

A Fairfax Brasil (FF>>Seguros) definiu como plano estratégico operar no segmento de Varejo. Esse movimento foi decorrência do recente lançamento da FF ORBI, plataforma digital multiprodutos de seguros com foco no varejo e desenvolvida exclusivamente para corretores de seguros e parceiros.

Lançada no início de maio, a plataforma ORBI já conta com mais de 1.500 corretores de seguros cadastrados, revela Eduardo Pitombeira, head de Canais Digitais da companhia. Segundo ele, trata-se de um número expressivo de corretores listados que podem montar suas carteiras de clientes na própria plataforma digital, projetando a rentabilidade das operações, volume diário, semanal e mensal de vendas, simulador de ganho de comissões, campanhas promocionais, sistema de pontuação e prêmios.

“Essa é uma das nossas principais bandeiras: apoiar especialmente os pequenos e médios corretores a estruturar suas operações permitindo que possam crescer por meio da parceria com a nossa plataforma”, enfatiza Pitombeira. “O desafio agora é conquistar a mesma relevância no segmento de varejo que a Fairfax tem no mundo corporativo, com a oferta de soluções inovadoras para a pessoa física, por meio da plataforma digital e da força da rede de corretores. Queremos impactar positivamente o mercado, buscando transformar o modo como o segmento de varejo opera hoje, conectando performance, sustentabilidade e desenvolvimento humano lastreada nos valores da companhia”, acrescenta o executivo.

Rápida e descomplicada, a plataforma digital oferece uma solução integrada e proporciona a melhor experiência para toda a cadeia de relacionamento do setor de seguros. Trata-se de uma ferramenta que visa simplificar o processo de cadastramento das corretoras e aprovação das apólices. Em apenas um minuto, é aprovada a apólice de seguro sem que o corretor e seu cliente tenham de aguardar horas ou dias. Os produtos que fazem parte do portfólio da FF ORBI são baseados no conceito do mundo digital: cotação instantânea, emissão 100% digital em poucos minutos e disponibilização de inteligência de performance através de dados e dashboard de controle. A facilidade, agilidade e a segurança da plataforma permitem ao corretor apresentar cotações e emitir apólices em poucos cliques e sem burocracia.

O primeiro produto a ser disponibilizado pela Plataforma Digital da Fairfax é o Seguro de Responsabilidade Civil Profissional (E&O), voltado para as categorias dos Médicos e Dentistas. Recentemente, foi lançado o mesmo produto para os Corretores de Seguros e tem por objetivo proteger o patrimônio do segurado e ser usado para reparar eventuais prejuízos a terceiros.

A plataforma digital oferece aos corretores cadastrados assistência 24 horas por chat, whatsapp e central telefônica para tirar as dúvidas. Também conta com dois programas exclusivos para corretores cadastrados: FF ORBI PULSO e FF ORBI VIP. Pulso é o programa de aprimoramento contínuo para corretores, incluindo cursos, palestras e treinamentos com foco no crescimento do seu negócio. Já o programa de incentivo e recompensas, VIP, foi estruturado pensado especialmente para o corretor.

N.F.

Revista Apólice