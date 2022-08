Ezze Seguros anuncia Elton Andrade como diretor de Auto Frota

A Ezze Seguros conta agora com a atuação do executivo Elton Andrade, que assume a posição de diretor de Auto Frota. Sua chegada representa mais um avanço nos planos de expansão da companhia, que disponibilizará em seu portfólio um produto focado no segmento de automóveis.

Com mais de 20 anos de experiência no mercado de seguros, sendo os últimos 17 anos dedicados ao produto Auto Frota, Andrade é pós-graduado em Gestão de Seguros e Previdência Privada, pela Universidade Mackenzie de São Paulo. Após atuar em renomadas seguradoras do país, o executivo afirma ter sido motivado pelos princípios de inovação e do foco em resultado da empresa. “Os números impressionantes de uma seguradora tão nova demonstram tamanho potencial”, disse.

Para o executivo, o segmento de Auto Frota necessita de soluções diferenciadas e consistentes. “Meu objetivo na Ezze Seguros é desenvolver um produto que atenda plenamente nossos corretores e canais de distribuição. Buscamos entregar serviços de alta qualidade e uma jornada agradável aos nossos segurados”.

N.F.

Revista Apólice