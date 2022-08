O aumento da digitalização de serviços e do consumo pela internet por conta da pandemia contribuiu também para o crescimento do número de cibercrimes. Um levantamento recente feito pelo Centro de Reclamações de Crimes pela Internet do Federal Bureau of Investigation (FBI) aponta que houve uma elevação de 7% nesse tipo de crime em comparação a 2020.

Ainda segundo o orgão norte-americano, as potenciais perdas causadas por crimes cometidos na internet devem chegar a US$ 7 bilhões, somente nos Estados Unidos. Entre os principais delitos estão phishing e vishing (golpes que induzem as pessoas a fazer coisas que elas acreditam ser de verdade), smishing (uso de SMS e phising) e pharming (roubo de dados confidenciais).

Aqui no Brasil o cenário se repete, mas as práticas criminosas mais comuns envolvem ainda fraude bancária, roubo de identidade e invasão cibernética. Com tantas potenciais ameaças ao mundo virtual, a Europ Assistance Brasil desenvolveu um produto chamado ‘Proteção Digital”, uma solução que atende à crescente preocupação do consumidor, especialmente aquele que faz compras pela internet.

Por meio de uma plataforma, o serviço promove ações preventivas contra roubos online através de softwares que podem ser instalados em diferentes equipamentos como computadores, tablets e smartphones, ocupando lacunas deixadas pelos antivirus tradicionais.

Entre as tecnologias oferecidas estão serviços de criptografia de dados durante a navegação, o monitoramento de dados pessoais, o envio de alertas de possíveis riscos para o roubo de dados, além de uma helpline (central de atendimento para ajuda e tomada de medidas, em caso de identidade comprometida) com orientações aos usuários.

Os principais benefícios para os clientes envolvem orientações precisas para uma navegação segura na Internet; o respaldo de ferramentas simples e efetivas; e informações sobre exposição e mitigação de riscos. Já para os parceiros comerciais, o ‘Proteção Digital’ é um serviço relevante, que possibilita interações frequentes com os clientes por meio de plataforma personalizada com marca própria, reforçando a identidade e fidelizando os clientes.

“Junto ao aumento de compras online, precisamos lembrar que ao mesmo tempo existe um crescimento da nossa vulnerabilidade de exposição de dados pessoais, o que compromete senhas, contas bancárias, registros armazenados no celular, informações médicas e pessoais, ente outras coisas”, explica Rogerio Guandalini, diretor de Vendas e Marketing da Europ Assistance Brasil.

De acordo com ele, as pessoas ficam desprotegidas porque não tem o costume de atualizar suas senhas na internet e não passam antivírus em seus equipamentos, especialmente o telefone celular. “Por isso é tão importante contar com o serviço de proteção digital de dados”, reforça Guandalini.

A utilização do serviço é bastante fácil. O cliente entra no portal da Europ Assistance Brasil e digita seu e-mail e senha para fazer login. Feito isso, basta acessar na tela principal o painel de controle para definir quais das suas informações serão monitoradas, que o sistema faz todo o resto, acompanhando o cliente na web, deepweb e darkweb; e gerando alertas quando necessário.

N.F.

Revista Apólice