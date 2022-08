Europ Assistance Brasil apresenta novo diretor de Operações

A Europ Assistance Brasil anunciou a contratação de Tiago Massarico como novo diretor Operacional (COO). O executivo possui mais de 15 anos de experiência profissional em grandes companhias, que incluem nomes como McKinley e LinkedIn, incluindo a própria empresa, onde teve uma passagem importante como diretor de Projetos.

O objetivo de Massarico agora será liderar a área de operações da empresa, a qual vem passando por um grande processo de transformação desde a chegada do CEO Newton Queiroz, no terceiro trimestre do ano passado.

Ele será responsável por um time de 500 colaboradores, que se dedicam na entrega de mais de 80 soluções que a companhia oferece atualmente nos ramos de Auto, Residencial, Saúde e Viagem, além de serviços digitais para a proteção e comodidade, como Telemedicina, Arquiteto Virtual, Proteção Digital, Assistência Celular, Pet e Descarte Ecológico.

“É muito bom estar de volta a Europ Assistance Brasil, desta vez com um desafio ainda maior, já que a pandemia acelerou a digitalização de muitos projetos, aumentando a oferta de serviços e assistências que a empresa oferece hoje. Acredito imensamente no projeto do nosso CEO e chego com energia total para dar seguimento nesta fase de transformação digital”, afirma o executivo.

Para Newton Queiroz, CEO da Europ Assistance Brasil, a contratação de Tiago é um reforço importante. “Ele é um profissional versátil, que possui uma visão interessante de operação, tecnologia, processo e consultoria. Este mix permite uma percepção total da área e diferenciada para o futuro, o que é fundamental para seguirmos em evolução contínua dos nossos processos internos e externos para melhor atender os clientes”.

Tiago Massarico possui formação em Engenharia Eletrônica na Universidade de São Paulo (USP) e mestrado na mesma disciplina pela Politecnico di Torino (PoliTo), além de MBA na Ecole Supérieure de Commerce de Paris (ESCP Europe).

N.F.

