Em parceria com a Total MedCare, CORPe Saúde oferece planos acessíveis para SP

Visando oferecer as melhores soluções em saúde, com um portfólio de ofertas adequado às mais variadas necessidades do mercado, a CORPe Saúde, em parceria com a operadora Total MedCare, oferece planos acessíveis na cidade de São Paulo.

A Total MedCare é uma assistência médica adventista, que possui duas estruturas próprias da Rede Adventista de Hospitais, uma no centro da capital e outra na Zona Sul (Aclimação), que são referência nas regiões. Nos outros pontos da capital – Zonas Oeste, Norte e Leste, e em cidades da Grande São Paulo, como Guarulhos, Osasco, Taboão da Serra e nos municípios do ABC paulista, a empresa atua por meio de rede credenciada.

A parceria disponibiliza planos diversos, como Individual Familiar, Individual Sênior, Coletivo Adesão, PME e Empresarial em linhas standard (apartamento e enfermaria) e executivo (apartamento), com custo reduzido, a partir de R$ 123 a primeira faixa. Atende toda a linha de entidades de classes, estudantes, profissionais liberais, comércios e funcionários públicos.

Para Manoel Fontes, gerente Comercial de São Paulo da CORPe Saúde, os produtos da operadora são muito interessantes para os corretores parceiros venderem. “A Total MedCare é uma parceira bem importante, com forte atuação na região Sul de São Paulo, onde faltam operadoras. Seus hospitais da rede Adventista são bastante reconhecidos e disponibilizados em um plano de ticket mais baixo. Com a rede credenciada, se torna uma boa opção para quem está em qualquer região da capital paulistana, atendendo a todos os públicos”, diz. “Estamos muito satisfeitos com a parceria, que traz um diferencial estratégico para a administradora”, completa.

Wellington Zuchi, diretor Comercial da Total MedCare, conta que a parceria nasceu em 2020 e hoje a CORPe é a principal administradora responsável pela comercialização dos produtos. “No início de 2016 fui ao mercado apresentar nossa operadora, utilizando minha rede de relacionamentos para abrir um canal de vendas ativas. O presidente da CORPe, Dirceu Canal, acreditou em nossa proposta, na credibilidade das instituições adventistas e no produto que vinha sendo desenhado. Em 2020, ele me procurou novamente manifestando interesse em desenvolver um projeto em conjunto, o que nos deixou extremamente prestigiados”, diz, enfatizando que as empresas estão buscando expandir cada vez mais esta parceria.

N.F.

