Em julho, mercado de seguros mantém a confiança no crescimento

Uma pesquisa divulgada pela Fenacor (Federação Nacional dos Corretores de Seguros Privados e de Resseguros, de Capitalização, de Previdência Privada, das Empresas Corretoras de Seguros e de Resseguros) indicou que, em julho, o Índice de Confiança do Setor de Seguros (ICSS) se manteve em alta pelo segundo mês consecutivo, atingindo 117,8 p.p. Esse é o maior percentual apurado desde agosto do ano passado, quando chegou a 122,2.

Esse cenário se refere às previsões nos próximos seis meses. Ou seja, até o final do ano.

Realizado pela Rating de Seguros Consultoria, por encomenda da Fenacor, o ICSS é um indicador mensal que mede a confiança do setor de seguros no Brasil.

Esse indicador é o resultado da média de três variáveis utilizadas na pesquisa: o ICES (Índice de Confiança e Expectativas das Seguradoras); o ICER (Índice de Confiança e Expectativas das Resseguradoras); e o ICGC (Índice de Confiança das Grandes Corretoras).

No seu cálculo, o indicador leva em conta aspectos referentes à economia brasileira, ao faturamento e à rentabilidade de cada um dos setores citados.

A partir dessas informações, e após cálculos estatísticos, é definido esse índice, cujo valor varia de 0 a 200. O número 100, que divide o índice ao meio, sinaliza que a expectativa atual é que a situação permaneça a mesma no futuro. Por outro lado, quanto maior esse valor, mais otimista está o segmento; e vice-versa.

Em julho, o índice com maior evolução foi o que mede a confiança das seguradoras, que chegou a 124,7.

O ICGC também indicou um aumento da confiança dos corretores de seguros, chegando a 123,6, com avanço de 11,6 pontos em comparação a junho.

Em todos os finais de mês são enviadas perguntas simples, de múltipla escolha, em que as empresas dizem sobre o que esperam que aconteça nos próximos seis meses, com relação a algumas variáveis relevantes do setor.

Ao todo, aproximadamente 100 companhias são entrevistadas em cada oportunidade. Embora todas as perguntas sejam de caráter institucional, as respostas não são divulgadas individualmente.

