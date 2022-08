Dia dos Pais: Gboex programa ações e diferenciais para celebrar a data

Durante o mês que celebra a importância dos pais, o Gboex programou ações de comunicação nas unidades de negócios, na sede e nas redes sociais. As iniciativas buscam valorizar a relação com os filhos. Além disso, a Rede de Convênios também apresenta descontos em estabelecimentos e agrega novos conveniados. São benefícios gratuitos para associados, dependentes e corretores parceiros.

A Fila é especializada em moda infantil, juvenil, masculina e feminina com foco em esportes. A loja oferece 15% de desconto em compras realizadas pelo site. O mesmo percentual é aplicado no portal da Umbro, a qual também atua no segmento. As duas marcas são novas parceiras do espaço e se destacam no ramo de atividade.

Para quem procura por celulares, a Asus garante desconto de 13% nas compras pelo site. Mas se o objetivo for presentear com bebidas, o Clube do Malte concede desconto de 25% e a Evino aplica abatimento de R$ 40,00 em compras com valor superior a R$ 200,00.

Do setor de óticas, a Ray-Ban tem desconto de 20%; e para outras opções em roupas e calçados, a Netshoes concede 10%, a Oakley disponibiliza 20% e o Studio Geek 15%. No Privalia, que reúne diferentes marcas, o desconto chega a 70% para aquisições com valor acima de R$ 150,00 pelo site da parceria.

Com mais de 50 anos, a Rede de Convênios Gboex integra cerca de 6 mil opções em produtos e serviços de estabelecimentos localizados em diferentes estados ou com a possibilidade de compra online.

N.F.

Revista Apólice