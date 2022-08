Desafios e oportunidades do cooperativismo no pós-pandemia

No ano em que globalmente celebramos a edição centenária do Dia Internacional do Cooperativismo (#CoopsDay), o tema instituído para 2022 pela Aliança Cooperativa Internacional (ACI) é bastante oportuno: Cooperativas constroem um mundo melhor. Pautando-se no princípio cooperativista Interesse pela Comunidade, enquanto o mundo atravessava a pior crise sanitária da história recente, as cooperativas de saúde se destacaram com iniciativas de impacto positivo para toda a comunidade, seja garantindo assistência, seja com ações de responsabilidade social.

Não restam dúvidas de que o modelo cooperativista traz consigo um grande potencial transformador. Isso porque, ao reunir voluntariamente pessoas com interesses semelhantes em prol de objetivos comuns, a cooperação contribui de forma significativa para o desenvolvimento econômico e social das localidades em que atua e para a valorização do trabalho de seus associados.

No Relatório 2021 Cooperativas e Desenvolvimento Social, da Organização das Nações Unidas (ONU), o secretário-geral da instituição, António Guterres, pontuou que, em muitos países, com o crescimento da demanda gerada pela pandemia, as cooperativas de saúde estavam preparadas para oferecer apoio e contribuir para aliviar as pressões enfrentadas pelos sistemas públicos.

Os esforços de cooperação da Unimed corroboram a visão da ONU. As ações implementadas pelo Sistema Unimed foram reconhecidas na 10ª edição do World Cooperative Monitor (WCM) 2021, iniciativa da Aliança Cooperativa Internacional (ACI), em parceria com o Instituto Europeu de Pesquisa em Cooperativas e Empreendimentos Sociais (Euricse), que estuda o impacto econômico e social das maiores cooperativas do mundo. O levantamento apontou a Unimed como liderança global do cooperativismo de saúde, conquistando a primeira posição no ranking das Top 10 cooperativas do setor de educação, saúde e assistência social do mundo. Além disso, a atuação da Unimed durante a pandemia da Covid-19 foi reconhecida como vital para apoio ao sistema de saúde brasileiro.

Mais do que contribuir para o enfrentamento da pandemia, o cooperativismo se apresenta como um modelo fundamental para retomada das atividades em um momento pós-pandêmico. Nesse sentido, António Guterres destacou que as cooperativas podem ser uma poderosa ferramenta para um enfoque centrado nas pessoas, visando a uma recuperação mais inclusiva, resiliente e socialmente justa, mas que, para o êxito das cooperativas, será preciso um esforço para a definição de um marco jurídico e regulatório coerente, sólido e de apoio, que integrem as características especiais do modelo empresarial cooperativo.

É justamente nessa direção que a Unimed tem se movimentado. Desde o início da década de 1970, quando médicos das mais diversas regiões do país, inspirados no modelo da Unimed Santos (SP) e estimulados pela Associação Médica Brasileira, tomaram a iniciativa de se organizar em cooperativas, a Unimed vem se desenvolvendo com objetivo de levar saúde de qualidade para o maior número de pessoas possível. Em 2022, celebramos 55 anos de história da nossa marca e representamos o maior sistema cooperativo de saúde do mundo, com 341 cooperativas que, juntas, estão presentes em nove de cada dez municípios em todas as regiões do território nacional e atendem a 18,8 milhões de pessoas.

Frente aos novos desafios impostos pelo atual contexto da saúde global, bem como ao cenário econômico e social, a Unimed está inserida em meio ao debate democrático, um dos pilares da gestão cooperativista, na busca por consensos que permitam às empresas prestar serviços de excelência, oferecendo condições de trabalho adequadas aos médicos e demais profissionais e mantendo-se sólidas, investindo continuamente na qualidade da assistência que, hoje, é prestada a mais de 48 milhões de brasileiros.

Nossas cooperativas se organizam a partir da perspectiva dos médicos, vocacionados para o cuidado com as pessoas. Conhecemos os desafios do segmento e acreditamos que, por meio do diálogo com os atores que compõem o ecossistema de saúde e com o poder público, podemos superá-los, compreendendo que a formulação de políticas deve se basear em premissas que sejam benéficas a todos os envolvidos. O momento é de grandes oportunidades para avançarmos na construção conjunta de propostas para a saúde e no aprofundamento dos debates acerca de soluções que contribuam para aprimorar a eficiência do setor.

Nesse sentido, desenvolvemos a Agenda Unimed Para Evolução da Saúde no Brasil, na qual apresentamos uma série de pautas com ênfase na busca de convergência entre os diversos agentes do setor, com destaque para a garantia e a ampliação de acesso, a qualidade e a efetividade da assistência prestada às pessoas, a clareza na definição de direitos e obrigações e a sustentabilidade da proteção social oferecida pelos planos de saúde. O objetivo ainda é promover a discussão a respeito da revisão e do aprimoramento do marco regulatório da saúde suplementar, o estudo de novos modelos organizacionais e maior aporte de recursos para a saúde pública, além da proposta de soluções alternativas que viabilizem o atendimento de áreas não alcançadas pelas políticas públicas tradicionais.

O Sistema Unimed se insere nesse desafio com uma visão alinhada entre Unimed do Brasil, representante institucional das cooperativas do Sistema Unimed; Unimed Nacional, nossa operadora de abrangência nacional; Seguros Unimed, a seguradora do Sistema, que traz a expertise da marca a segmentos diversos, como Saúde, Odontologia, Vida, Previdência Privada e Ramos Elementares; Unimed Participações, nossa holding e hub de negócios; e Fundação Unimed, mantenedora da Faculdade Unimed, nossa Instituição de Ensino Superior, reconhecida pelo MEC.

O ano de 2022 se consolida, assim, como um marco para o setor, e amplia as possibilidades para a consolidação do modelo cooperativista, a partir de uma economia colaborativa que viabilize a sustentabilidade dos sistemas de saúde, com a oferta de serviços compartilhados entre a saúde privada e a pública, além da garantia de uma melhor qualidade de vida para as pessoas.

* Por Omar Abujamra Júnior, médico especialista em Ginecologia e Obstetrícia e presidente da Unimed do Brasil