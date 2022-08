Denis Morais é o novo presidente da FenaCap

A FenaCap (Federação Nacional de Capitalização) tem um novo presidente desde a última sexta-feira, 26 de agosto. Denis Morais foi eleito pela Assembleia Geral dos

representantes da entidade e dá início a um novo ciclo na Federação.

“Pretendemos implantar um modelo de gestão que contribua com o avanço do

setor de Capitalização, nas suas mais diversas modalidades e soluções”, explicou o novo presidente, que ao longo de sua trajetória teve experiências em cargos como conselheiro, diretor e outras funções estratégicas.

Um dos desafios do novo presidente da FenaCap é difundir as soluções em capitalização implementadas pelo Marco Regulatório do setor, que foi um dos mais resilientes no período da pandemia de Covid-19.

Atual diretor de Finanças e Administração da Brasilcap Capitalização, Morais possui no seu currículo a formação como CFO pelo programa da Deloitte, Gestão de Finanças pela University of Michigan Business, MBA em Gestão de Negócios pelo IBMEC, Desempenho Organizacional pelo IBEF e bacharelado em Contabilidade.

N.F.

Revista Apólice