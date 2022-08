Demanda por seguros de autos cresce 25,74% em julho sobre 2021

A demanda por seguros de automóveis registrou alta de 25,74% em julho deste ano quando comparada a igual mês de 2021. É o que revela o INDS (Índice Neurotech de Demanda por Seguros). O indicador mede mensalmente o comportamento e o volume das consultas na plataforma da Neurotech.

Em julho, todas as áreas cobertas pelo INDS apresentaram crescimento. O ranking por estado ficou assim: Rio Grande do Sul (37,35%), Paraná (28,57%), Minas Gerais (25%) ocuparam os três primeiros lugares. São Paulo e Rio de Janeiro cresceram 20% e 12,61%, respectivamente.

Em relação a junho deste ano, o crescimento do indicador nacional ficou estável, mas nenhuma região registrou desempenho negativo, ao contrário do mês passado quando comparado a maio.

Dados da Fenabrave (Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores) indicam que as vendas de veículos novos sofreram uma leve queda no mês de julho, quando foram comercializadas 307.709 unidades: 0,5% a menos que o registrado no mesmo mês de 2021 e 2,61% inferior às vendas de junho de 2022. No acumulado do ano (janeiro a julho), foram vendidas 1.958.945 unidades, 2,65% a menos do que o registrado no mesmo período de 2021.

“O movimento de queda pode ser explicado por um conjunto de fatores, como a menor oferta, especialmente, no segmento de duas rodas, devido a problemas na produção e pela maior restrição e aumento do custo de crédito e alta na inadimplência. Já no mercado de seguros, o crescimento de 2022 na demanda tem muita relação com a retomada das atividades presenciais em quase todos os setores do país. Infelizmente o crescimento não é representativo na população que nunca teve seguro de Automóvel”, diz o Daniel Gusson, head comercial de Seguros da Neurotech.

N.F.

Revista Apólice